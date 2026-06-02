Thu hồi toàn quốc lô sữa tắm, nước rửa tay vi phạm 02/06/2026 11:00

(PLO)- Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm nước rửa tay và sữa tắm có thành phần không đúng với công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm do Công ty Cổ phần Marico South East Asia (Khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

2 lô sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi gồm: Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika, chai 500g, số lô: 706, hạn sử dụng: 10-10-2028, và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense, chai 180g, số lô: D46, hạn sử dụng: 30-7-2028.

Lý do thu hồi là sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố (phát hiện mẫu các sản phẩm chứa Natri benzoat không có trong thành phần công thức trên nhãn sản phẩm).

Bộ Y tế quyết định thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm nước rửa tay và sữa tắm có thành phần không đúng với công thức trong hồ sơ công bố sản phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Marico South East Asia phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-6.

Đồng thời, công ty phải rà soát tất cả các lô sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty Cổ phần Marico South East Asia trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 695/24/CBMP-BD và 295/25/CBMP-BD; kiểm tra công ty trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.