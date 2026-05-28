Người học ngành phòng bệnh có thể được miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 28/05/2026 12:57

(PLO)- Người học lĩnh vực phòng bệnh có thể được miễn học phí, cấp học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho y tế dự phòng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Điều 86 Nghị định quy định rõ về chính sách hỗ trợ, cấp học bổng đối với người học đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực y học dự phòng, y tế công cộng, dinh dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực làm công tác phòng bệnh.

Cụ thể, học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho sinh viên, học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng cử nhân, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Điều kiện để nhận học bổng này là người học phải có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng.

Chính sách hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt áp dụng đối với học viên sau đại học của chương trình đào tạo cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe.

Học bổng chính sách áp dụng đối với học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa, y tế công cộng, dinh dưỡng. Điều kiện đi kèm là người học đang làm việc tại trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế dự phòng tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh các chính sách từ ngân sách, Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cấp học bổng hoặc trợ cấp cho sinh viên, học viên.

Về chính sách học phí, Nghị định 165/2026 áp dụng các mức hưởng theo quy định tại Nghị định 238/2025.

Cụ thể, sinh viên, học viên được miễn học phí nếu thuộc các đối tượng như người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, chính sách miễn học phí cũng áp dụng cho học viên sau đại học tại các cơ sở giáo dục công lập theo học các chuyên ngành y khoa đặc thù gồm tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Mức giảm 70% học phí được áp dụng cho người học là dân tộc thiểu số có nơi thường trú tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Sinh viên, học viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp thường xuyên sẽ được giảm 50% học phí.

Đối với học viên học tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân, người học phải đóng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của nhà nước.

Nghị định phân chia mức học bổng chính sách thành hai nhóm căn cứ vào nơi làm việc của người học.

Đối với người đang làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng.

Đối với người đang làm việc tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng.

Nghị định 165/2026 có hiệu lực từ ngày 1-7.