Ba người ở Cà Mau nhập viện nghi ngộ độc rượu, một người tử vong 26/05/2026 17:04

(PLO)- Sau buổi ăn, uống rượu, ba người đàn ông ở phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) phải nhập viện nghi do ngộ độc rượu, trong đó có một người đã tử vong.

Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo nhanh về vụ nghi ngộ độc rượu xảy ra tại phường Lý Văn Lâm làm ba người thương vong.

Trước đó, ngày 25-5, đơn vị nhận được thông tin từ BVĐK Cà Mau về việc tiếp nhận và điều trị ba bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc rượu. Các bệnh nhân gồm ông CTP (57 tuổi), ông NMH (45 tuổi) và ông CTN (49 tuổi).

Những người này lần lượt nhập viện trong các ngày từ 23-5 đến 25-5 với các triệu chứng đau ngực, ra mồ hôi, chóng mặt, đau đầu. Các bệnh nhân còn có biểu hiện lơ mơ, đau vùng thượng vị, thở nhanh sâu… Cả ba bệnh nhân này đều được cấp cứu, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của BVĐK Cà Mau.

Đến nay, ông N đã tỉnh và tiếp xúc tốt. Ông P hiện đang phải lọc máu, thở máy và hôn mê. Riêng ông H đã tử vong.

Theo lời kể của vợ ông P, sáng 22-5, ông P tổ chức buổi ăn và có uống rượu trắng tại nhà, chưa xác định lượng rượu đã sử dụng. Cùng tham gia có ông N, ông H và hai người khác. Sau cuộc ăn uống, sức khỏe hai người này vẫn tốt, sinh hoạt và làm việc bình thường.

Thông tin từ người nhà ông P cho hay thức ăn trong buổi ăn uống gồm có cá chốt kho sả, lươn xào sả ớt, hạt sen luộc, cơm, trái cây và rượu mua gần nhà ông Phong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã phối hợp BVĐK Cà Mau thu thập thông tin bệnh nhân, tình trạng điều trị và yếu tố dịch tễ liên quan. Đồng thời, đơn vị liên hệ các trường hợp cùng tham gia ăn uống, đề nghị đến cơ sở y tế thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Chi cục cũng đã phối hợp Sở Công thương, chính quyền địa phương, Trạm Y tế phường Lý Văn Lâm tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc rượu nghi ngờ. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu, gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, đặc biệt là độc chất methanol.

Đơn vị cũng đã rà soát các trường hợp đã sử dụng cùng nguồn rượu để theo dõi sức khỏe và khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm rượu nghi ngờ này.