Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm và tặng quà cho bệnh nhi ở TP.HCM 23/05/2026 17:35

Ngày 23-5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Chương trình thăm hỏi, trao tặng quà bệnh nhi được Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức tại bệnh viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi đang điều trị tại các khoa phòng của bệnh viện. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng cho các em.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: TRẦN TRÂN

Sau buổi trao quà, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên các bệnh nhi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ niềm xúc động xúc động khi gặp các bệnh nhi đang điều trị tại đây. "Nhìn thấy các con mạnh mẽ kiên cường chống chọi bệnh tật làm tôi vô cùng xúc động" - bà bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Nhi đồng 2 trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Bệnh viện thực sự là một trong những cơ sở y tế hàng đầu trong lĩnh vực điều trị bệnh nhi; có uy tín, truyền thống, chuyên sâu và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhi.

Đặc biệt, bệnh viện đã có những kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ tiên tiến của thế giới như ghép gan, thận... cùng nhiều thành tựu nổi bật khác đã được ngành y tế, Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN TRÂN

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Chỉ riêng năm 2025, bệnh viện đã khám, điều trị nội khoa và ngoại khoa cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân; thực hiện trên 23.000 ca kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật rất khó, mang tầm quốc tế. Những kết quả đó khẳng định sự nỗ lực học hỏi, tận tâm, tận tụy của đội ngũ bác sĩ. Qua đó, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tấm lòng "thầy thuốc như mẹ hiền".

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên các bệnh nhi. Ảnh: TRẦN TRÂN



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời động viên đến các bệnh nhi. Bà mong các bệnh nhi luôn mạnh mẽ, lạc quan, cố gắng nghe lời bác sĩ và cha mẹ để kiên trì điều trị, sớm chiến thắng bệnh tật trở về với gia đình, bạn bè. Mong các em có thể tiếp tục học tập, vui chơi với bạn bè cùng trang lứa.

Cùng với các đại biểu, các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các bệnh nhi vượt qua khó khăn, bệnh tật. Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và xã hội sẽ luôn dành sự quan tâm đến các em, với mong muốn các em được khỏe mạnh, đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ân cần hỏi thăm bệnh nhi. Ảnh: TRẦN TRÂN

BS.CK2 Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Theo BS.CK2 Lê Thị Minh Hồng, với vai trò là đơn vị chuyên khoa Nhi tuyến cuối, bệnh viện luôn tích cực cứu chữa trường hợp trẻ mắc bệnh nặng, bệnh hiếm; luôn mang đến không khí thân thiện, tin cậy cho người bệnh. Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện thường xuyên cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bé.

Tại bệnh viện Nhi đồng 2, bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện thường xuyên cùng các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bé. Ảnh: TRẦN TRÂN

Bệnh viện rất vinh hạnh khi được tiếp đón đoàn lãnh đạo và tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao quà đến các bệnh nhi. Đây là món quà góp phần nâng đỡ tinh thần người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như nhân viên y tế đã ngày đêm chăm sóc các bệnh nhi.