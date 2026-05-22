Ký kết dòng vốn hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tại phường Tăng Nhơn Phú 22/05/2026 16:33

(PLO)- Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tạo diễn đàn kết nối ngân hàng và doanh nghiệp, thông tin về các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách thuế và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Ngày 22-5, UBND phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn phường năm 2026.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2; Thuế cơ sở 2 TP.HCM; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, đại diện Hội Doanh nghiệp phường, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn...

Ảnh: THANH THÙY

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông tin về các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cập nhật những điểm mới trong chính sách thuế và thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, hội nghị cũng giới thiệu các gói sản phẩm tín dụng và dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thực tế từ doanh nghiệp liên quan đến lãi suất vay, định giá tài sản bảo đảm, thủ tục tiếp cận vốn, hóa đơn điện tử, chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Các ý kiến đã được đại diện Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Thuế và lãnh đạo địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp và ghi nhận.

Các hộ kinh doanh đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương; sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Trong 4 tháng đầu năm 2026, phường ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tổng thu ngân sách đạt 1.132 tỉ đồng, đạt 103% dự toán năm; có 195 doanh nghiệp mới thành lập.

Địa phương cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vốn và chính sách thuế. Phường tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 và các ngân hàng thương mại để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: THANH THÙY

Tại chương trình diễn ra lễ ký kết Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của 3 ngân hàng thương mại và 5 doanh nghiệp, tổng giá trị giải ngân đạt 158 tỉ đồng; 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tư vấn các gói tín dụng hỗ trợ với quy mô khoảng 144 tỉ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại hội nghị, UBND phường phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nữ doanh nhân phường Tăng Nhơn Phú, do bà Đặng Thị Thanh Thủy, Giám đốc công ty cổ phần Bến Sạn Tây làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ được ra mắt nhằm góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, năng động, phát huy vai trò của nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Dịp này, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Đối với chức danh Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phường đã phát động ủng hộ gây Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhằm góp phần chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.