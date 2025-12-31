TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú vận hành bản đồ số, 'điểm danh' địa bàn nóng tội phạm 31/12/2025 10:11

Sáng 31-12, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ra mắt công trình "Bản đồ số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và công tác an sinh xã hội”.

Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM ra mắt công trình bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết Tăng Nhơn Phú là một trong những địa phương có diện tích tự nhiên lớn tại TP.HCM. Tốc độ đô thị hóa tại đây nhanh, nằm trong khu vực trọng điểm với khu Công nghệ cao, hệ thống trường đại học, cao đẳng, các tuyến giao thông trọng yếu và mật độ dân cư đông đúc.

Do đó, áp lực quản lý hành chính đối với địa bàn là rất lớn, từ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đến việc nhận định phương hướng phát triển địa phương.

Bí thư đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú- ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng phát biểu tại lễ ra mắt bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Dưới góc độ cơ quan chủ trì xây dựng bản đồ số, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú Cao Huỳnh Thanh cho biết lực lượng công an phường chịu rất nhiều áp lực từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Mỗi ngày, công an phường tiếp nhận gần 70 thông tin phản ánh về ANTT, thủ tục hành chính qua nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại đường dây nóng, app SOS…

Đại tá Trương Thanh Triều, phó phòng PX03, Công an TP.HCM tham dự buổi ra mắt bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Đáng chú ý, khi địa bàn quản lý thay đổi, cảnh sát khu vực đôi khi khó xác định nhanh vụ việc do người dân vẫn gọi theo địa danh hoặc khu phố cũ. Ngoài ra, người dân dễ bị lừa đảo do chưa nắm bắt rõ thông tin nơi cư trú.

Từ thực trạng đó, công an phường phát triển mô hình bản đồ số, trước mắt phục vụ công tác trực ban và trực chỉ huy. Bản đồ giúp khai thác thông tin quản lý hiệu quả, giúp công tác chỉ huy chính xác, triển khai lực lượng nhanh nhất đến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện công an phường đã sử dụng camera AI giám sát ANTT. Việc kết hợp vận hành bản đồ số được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Bản đồ số cũng thể hiện rõ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các điểm nóng mất ANTT, các địa điểm nghi vấn và lịch sử vi phạm. Điều này giúp lãnh đạo địa phương nhận định, chỉ đạo sát sườn hơn.

Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú- ông Cao Huỳnh Thanh phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: THANH TUYỀN

Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết địa phương đã chọn 28 khu phố để thực hiện chuyển hóa “địa bàn khu phố không có tệ nạn, tội phạm về ma túy”.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138, ông Cao Huỳnh Thanh cho biết thời gian tới bản đồ số sẽ cập nhật các tính năng chuyên sâu. Theo đó, hệ thống sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về ma túy, số vụ việc, đối tượng... một cách thường xuyên mà không cần thông qua báo cáo định kỳ.