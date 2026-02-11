Khởi tố 6 bị can trong đường dây trộm hơn 5.000 con chó 11/02/2026 17:21

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khởi tố sáu bị can trong đường dây trộm cắp chó hoạt động liên tỉnh, số lượng 5.200 con, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng.

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam sáu người liên quan vụ bắt trộm khoảng 5.200 con chó trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sáu bị can, gồm: Hoàng Văn Hoan (42 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai); Trần Minh Báu (41 tuổi), Phạm Minh Phúc (37 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai); Hoàng Thanh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Toản (40 tuổi, quê xã Nghi Sơn, tỉnh Ninh Bình - ngụ xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáu bị can trong đường dây trộm chó quy mô lớn bị phát hiện và bắt giữ tại Gia Lai. Ảnh: CA

Bước đầu, công an xác định từ năm 2025 đến khi bị bắt, các bị can đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó, trọng lượng khoảng 52 tấn và thu lợi khoảng 2,6 tỉ đồng. Trong đó Hoan là người cầm đầu.

Như PLO đưa tin, ngày 7-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá thành công một đường dây trộm chó hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn và bắt giữ sáu người, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, lực lượng công an đã thu giữ 43 con chó, tổng trọng lượng khoảng 270 kg. Khám xét nhà của các nghi phạm thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội như các bộ kích điện, thòng lọng, hơn 1 kg ớt bột, bốn xe mô tô các loại…

Mỗi đêm, nhóm này bắt trộm khoảng 22 con chó, mang về điểm tập tại 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Phần lớn chó ăn trộm này được bán cho Trần Văn Toản (trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, nhóm bán cho một số quán thịt cầy trên địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú…