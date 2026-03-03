Ngư dân Quảng Trị tìm thấy thi thể khách du lịch mất tích ở biển Nhật Lệ 03/03/2026 20:34

(PLO)- Cơ quan chức năng đã phối hợp đưa thi thể khách du lịch vào bờ để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Ngày 3-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) thông tin, đã xác định được thi thể của khách du lịch bị sóng cuốn trôi mất tích trước đó ở biển Nhật Lệ.

Theo đó, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Song Lặng trong lúc chuẩn bị ra khơi đánh cá ở khu vực biển thôn Tân Định, xã Ninh Châu thì phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận thi thể và đưa vào bờ để điều tra.

Liên hệ với gia đình anh LVT, du khách mất tích trước đó để nhận dạng thì được xác định là anh LVT.

Lực lượng Biên phòng tuần tra, tìm kiếm xuyên đêm khách du lịch bị sóng cuốn trôi.

Theo nguyện vọng của gia đình, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị để chỉ đạo xử lý theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 18 giờ 50 ngày 28-2, anh LVT (40 tuổi, tỉnh Phú Thọ) cùng ba người bạn khác ra tắm biển Nhật Lệ thuộc phường Đồng Hới. Trong lúc tắm biển, anh T bị sóng cuốn mất tích.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng tìm kiếm nhưng đến sáng vẫn chưa có kết quả.