Triệu tập 4 người hành hung tài xế xe tải tại Hải Phòng 02/03/2026 16:41

(PLO)- Mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, tài xế xe tải bị 4 người tấn công gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Ngày 2-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương đã triệu tập 4 người liên quan vụ hành hung tài xế xe tải.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CAHP

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-3, anh LXT điều khiển ô tô tải đến khu vực TDP Giữa Lương Quy, phường An Dương, TP Hải Phòng. Tại đây, anh T gặp ô tô CX5 có dán chữ "Bê tông đức minh" đỗ giữa đường.

Anh T chủ động đỗ xe vào bên phải để nhường đường cho xe CX5 đi qua. Tuy nhiên, người lái xe CX5 hạ kính cửa, nhổ nước bọt về phía anh T rồi mới lái xe vào ven đường. Ngay sau đó, có 3 nam giới lao vào đánh anh LXT bị thương tích ở mũi, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp 1.

Nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định và triệu tập 4 người liên quan lên cơ quan công an làm rõ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo quy định.