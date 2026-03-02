Đại học Quốc gia Hà Nội có người điều hành mới 02/03/2026 15:02

(PLO)- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của đại học này cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc.

Ngày 2-3, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 357 ngày 27-2, giao PGS.TS Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội, đảm nhận việc điều hành hoạt động của đơn vị cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc theo quy định.

Cùng ngày 27-2, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 356 về việc giao cho ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội, đảm nhận việc điều hành hoạt động của nhà trường. Ảnh: VNU

Ông Nguyễn Hiệu sinh năm 1976, quê quán tại Hà Nam cũ. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Địa lý vào năm 1996, sau đó lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Địa mạo và Cổ địa lý vào năm 2008 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2011.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hiệu từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Chủ nhiệm khoa Địa lý thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuối năm 2021, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được giao phụ trách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, quản trị đại học, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc.

Ban Giám đốc của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện gồm Giám đốc Nguyễn Hiệu và ba Phó Giám đốc là PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn và PGS.TS Đào Thanh Trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 12 trường đào tạo bậc đại học cùng một số trường cấp THCS và THPT, bên cạnh nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học. Dẫn theo báo cáo thường niên năm 2024, tổng số học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt khoảng 78.700.