1 trường ở TP.HCM miễn học phí, tặng 3 triệu/tháng sinh hoạt phí cho sinh viên tuyển thẳng 28/02/2026 12:08

(PLO)- Những sinh viên trúng tuyển thẳng năm 2026 được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, tương đương hơn 120 đến 157 triệu đồng/khóa.

Theo công bố mới nhất của Trường Đại học Công Thương TP.HCM, năm 2026, trường tuyển sinh 39 ngành học, thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, quản trị, du lịch, ngôn ngữ và luật.

Năm nay, trường tiếp tục giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển như năm 2025. Các phương thức gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; và xét tuyển theo kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức, kết hợp với kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành đào tạo.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường. Ảnh: HUIT

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP.HCM, việc duy trì đa phương thức xét tuyển phù hợp với bối cảnh tuyển sinh hiện nay, góp phần mở rộng cơ hội cho thí sinh và giảm áp lực khi không phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Cũng theo đại diện nhà trường, theo lộ trình đổi mới, từ năm 2028, trường dự kiến dừng xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp, kết hợp học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh.

Đáng chú ý, trong kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM đưa ra chính sách hỗ trợ riêng cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng. Cụ thể, sinh viên thuộc diện này được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học và được hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng mỗi tháng trong suốt thời gian học. Chính sách này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trúng tuyển thẳng yên tâm học tập và phát triển tại trường.

Được biết, theo công bố của Trường Đại học Công Thương TP.HCM, mức học phí đang áp dụng tại trường giao động từ 120,24 đến 157,02 triệu đồng/khóa học, tùy vào ngành học và chương trình mà sinh viên đăng ký.