TP.HCM tổ chức kỳ thi Olympic học sinh THPT vào tháng 4-2026 24/02/2026 16:05

(PLO)- Kỳ thi Olympic dành cho học sinh THPT tại TP.HCM diễn ra vào thứ Bảy, ngày 11-4-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic dành cho học sinh THPT năm học 2025-2026.

Cuộc thi Olympic dành cho học sinh THPT tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 11-4-2026. Ảnh minh hoạ: NGUYỆT NHI

Theo Sở GD&ĐT, đây là sân chơi trí tuệ nhằm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tài năng, tạo nguồn cho đội tuyển học sinh giỏi thành phố, đồng thời thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mỗi trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN -GDTX) là một đơn vị dự thi.

Đối tượng dự thi là học sinh không chuyên, học viên khối 10, khối 11 có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2025-2026 từ mức khá trở lên và là thành viên chính thức của đội tuyển đơn vị.

Mỗi đơn vị được phép cử tối đa 3 học sinh/môn/khối. Đáng chú ý, những học sinh đã nằm trong đội tuyển HSG thành phố dự thi cấp quốc gia sẽ không được tham gia cuộc thi này.

Cuộc thi diễn ra vào thứ Bảy, ngày 11-4-2026, thời gian làm bài 120 phút cho tất cả các môn. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung đánh giá năng lực tư duy và khả năng vận dụng thực tiễn.

Hình thức thi cụ thể như sau:

Thi tự luận áp dụng cho các môn toán, vật lí, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lí, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng công nghiệp và nông nghiệp). Riêng các môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung) sẽ thêm phần thi nghe.

Môn tin học: Học sinh thực hiện lập trình trực tiếp trên máy vi tính với các ngôn ngữ C++, Pascal hoặc Python.

Sở GD&ĐT đã phân chia mạng lưới điểm thi rộng khắp thông qua 16 cụm chuyên môn để thuận tiện cho việc di chuyển của thí sinh như THPT Củ Chi, THPT Tây Thạnh, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Nguyễn Thị Minh Khai...

Công tác đăng ký dự thi diễn ra từ ngày 2-3 đến hết ngày 13-3-2026. Các trường THPT thực hiện đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Sở, trong khi các Trung tâm GDTX gửi danh sách về Phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học. Đến ngày 8-4-2026, các đơn vị sẽ in thẻ dự thi (có dán ảnh và đóng dấu) để học sinh mang theo khi đi thi.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi chỉ xếp giải cá nhân bao gồm các hạng mục nhất, nhì, ba theo từng môn thi. Tổng tỉ lệ giải thưởng không vượt quá 60% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất khống chế không quá 5% tổng số giải. Tất cả học sinh đạt giải đều được cấp giấy chứng nhận từ Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT lưu ý khen thưởng tại cuộc thi này không áp dụng theo chế độ của Nghị quyết 86/2025 của HĐND TP.HCM dành cho các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế.