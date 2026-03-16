Thi lớp 10 năm 2026: Nhiều nơi đẩy lịch thi lên sớm, ngay từ cuối tháng 5 16/03/2026 12:24

(PLO)- Để đảm bảo tiến độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều địa phương đã công bố lịch thi lớp 10 năm 2026 sớm hơn mọi năm, có nơi tổ chức từ cuối tháng 5.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã có thông tin về lịch thi lớp 10 năm 2026.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với thường lệ. Vì thế, các Sở GD&ĐT phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức.

Kỳ thi lớp 10 năm nay tại các tỉnh, thành chủ yếu diễn ra cuối tháng 5 và trong tháng 6, số ít địa phương tổ chức vào đầu tháng 7.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều địa phương lên phương án thi cuối tháng 5. Sớm nhất là TP Đà Nẵng với lịch thi từ ngày 23 đến 25-5, Lai Châu và Nghệ An thi trong hai ngày 25 đến 26-5, Bắc Ninh dự kiến phương án thi vào ngày 26 đến 28-5, Đồng Nai tổ chức thi vào ngày 28 và 29-5, Hà Nội thi vào ngày 30 và 31-5.

Nhiều tỉnh, thành dự kiến tổ chức thi lớp 10 trong tháng 6. Cụ thể, Quảng Ngãi từ ngày 30-5 đến 1-6, TP.HCM ngày 1 và 2-6, Hải Phòng từ ngày 2 đến 4-6, Cần Thơ chưa có ngày cụ thể. Một số địa phương thi vào đầu tháng 7 như Vĩnh Long từ ngày 2 đến 3-7, Quảng Ninh từ ngày 3 đến 5-7.

Về môn thi, hầu hết chọn ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng Anh là môn thứ ba nhằm phù hợp định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ có Tuyên Quang chọn môn thứ ba là khoa học tự nhiên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phải hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7. Do đó, lịch thi có thể khác nhau giữa các địa phương nhưng đều nằm trong khoảng thời gian này.