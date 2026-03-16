Thi lớp 10 năm 2026: Nhiều nơi đẩy lịch thi lên sớm, ngay từ cuối tháng 5

Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã có thông tin về lịch thi lớp 10 năm 2026.
Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với thường lệ. Vì thế, các Sở GD&ĐT phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức.
Kỳ thi lớp 10 năm nay tại các tỉnh, thành chủ yếu diễn ra cuối tháng 5 và trong tháng 6, số ít địa phương tổ chức vào đầu tháng 7.
Nhiều địa phương lên phương án thi cuối tháng 5. Sớm nhất là TP Đà Nẵng với lịch thi từ ngày 23 đến 25-5, Lai Châu và Nghệ An thi trong hai ngày 25 đến 26-5, Bắc Ninh dự kiến phương án thi vào ngày 26 đến 28-5, Đồng Nai tổ chức thi vào ngày 28 và 29-5, Hà Nội thi vào ngày 30 và 31-5.
Nhiều tỉnh, thành dự kiến tổ chức thi lớp 10 trong tháng 6. Cụ thể, Quảng Ngãi từ ngày 30-5 đến 1-6, TP.HCM ngày 1 và 2-6, Hải Phòng từ ngày 2 đến 4-6, Cần Thơ chưa có ngày cụ thể. Một số địa phương thi vào đầu tháng 7 như Vĩnh Long từ ngày 2 đến 3-7, Quảng Ninh từ ngày 3 đến 5-7.
Về môn thi, hầu hết chọn ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng Anh là môn thứ ba nhằm phù hợp định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ có Tuyên Quang chọn môn thứ ba là khoa học tự nhiên.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phải hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7. Do đó, lịch thi có thể khác nhau giữa các địa phương nhưng đều nằm trong khoảng thời gian này.
| STT
| Tỉnh/thành
| Lịch thi lớp 10
| 1
| TP Hà Nội
| Ngày 30 và 31-5
| 2
| TP Huế
| Trước 31-7
| 3
| Quảng Ninh
| 3 đến 5-7
| 4
| Cao Bằng
| Trước 31-7
| 5
| Lạng Sơn
| Trước 31-7
| 6
| Lai Châu
| Dự kiến 25 và 26-5
| 7
| Điện Biên
| Trước 31-7
| 8
| Sơn La
| Tháng 6
| 9
| Thanh Hóa
| Trước 31-7
| 10
| Nghệ An
| 25 và 26-5
| 11
| Hà Tĩnh
| Trước 31-7
| 12
| Tuyên Quang
| Trước 31-7
| 13
| Lào Cai
| Trước ngày 31-7
| 14
| Thái Nguyên
| Trước 31-7
| 15
| Phú Thọ
| 1 đến 3-6
| 16
| Bắc Ninh
| Dự kiến 26 đến 28-5
| 17
| Hưng Yên
| Trước ngày 31-7
| 18
| TP Hải Phòng
| 2 đến 4-6
| 19
| Ninh Bình
| Trước 31-7
| 20
| Quảng Trị
| Trước 31-7
| 21
| TP Đà Nẵng
| 23 đến 25-5
| 22
| Quảng Ngãi
| 30-5 đến 1-6
| 23
| Gia Lai
| 27 và 28-6
| 24
| Khánh Hòa
| 28 và 29-5
| 25
| Lâm Đồng
| Trước 31-7
| 26
| Đắk Lắk
| Trước 31-7
| 27
| TP.HCM
| Dự kiến 1 và 2-6
| 28
| Đồng Nai
| 28 và 29-5
| 29
| Tây Ninh
| Trước 31-7
| 30
| TP Cần Thơ
| Dự kiến tháng 6-2026
| 31
| Vĩnh Long
| Ngày 2 và 3-7
| 32
| Đồng Tháp
| Trước 31-7
| 33
| Cà Mau
| Trước 31-7
| 34
| An Giang
| Trước 31-7