Thi lớp 10 năm 2026: Nhiều nơi đẩy lịch thi lên sớm, ngay từ cuối tháng 5

(PLO)- Để đảm bảo tiến độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều địa phương đã công bố lịch thi lớp 10 năm 2026 sớm hơn mọi năm, có nơi tổ chức từ cuối tháng 5.
Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã có thông tin về lịch thi lớp 10 năm 2026.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức vào ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với thường lệ. Vì thế, các Sở GD&ĐT phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức.

Kỳ thi lớp 10 năm nay tại các tỉnh, thành chủ yếu diễn ra cuối tháng 5 và trong tháng 6, số ít địa phương tổ chức vào đầu tháng 7.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều địa phương lên phương án thi cuối tháng 5. Sớm nhất là TP Đà Nẵng với lịch thi từ ngày 23 đến 25-5, Lai Châu và Nghệ An thi trong hai ngày 25 đến 26-5, Bắc Ninh dự kiến phương án thi vào ngày 26 đến 28-5, Đồng Nai tổ chức thi vào ngày 28 và 29-5, Hà Nội thi vào ngày 30 và 31-5.

Nhiều tỉnh, thành dự kiến tổ chức thi lớp 10 trong tháng 6. Cụ thể, Quảng Ngãi từ ngày 30-5 đến 1-6, TP.HCM ngày 1 và 2-6, Hải Phòng từ ngày 2 đến 4-6, Cần Thơ chưa có ngày cụ thể. Một số địa phương thi vào đầu tháng 7 như Vĩnh Long từ ngày 2 đến 3-7, Quảng Ninh từ ngày 3 đến 5-7.

Về môn thi, hầu hết chọn ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng Anh là môn thứ ba nhằm phù hợp định hướng đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ có Tuyên Quang chọn môn thứ ba là khoa học tự nhiên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phải hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7. Do đó, lịch thi có thể khác nhau giữa các địa phương nhưng đều nằm trong khoảng thời gian này.

STT
 Tỉnh/thành
 Lịch thi lớp 10
1
 TP Hà Nội
 Ngày 30 và 31-5
2
 TP Huế
 Trước 31-7
3
 Quảng Ninh
 3 đến 5-7
4
 Cao Bằng
 Trước 31-7
5
 Lạng Sơn
 Trước 31-7
6
 Lai Châu
 Dự kiến 25 và 26-5
7
 Điện Biên
 Trước 31-7
8
 Sơn La
 Tháng 6
9
 Thanh Hóa
 Trước 31-7
10
 Nghệ An
 25 và 26-5
11
 Hà Tĩnh
 Trước 31-7
12
 Tuyên Quang
 Trước 31-7
13
 Lào Cai
 Trước ngày 31-7
14
 Thái Nguyên
 Trước 31-7
15
 Phú Thọ
 1 đến 3-6
16
 Bắc Ninh
 Dự kiến 26 đến 28-5
17
 Hưng Yên
 Trước ngày 31-7
18
 TP Hải Phòng
 2 đến 4-6
19
 Ninh Bình
 Trước 31-7
20
 Quảng Trị
 Trước 31-7
21
 TP Đà Nẵng
 23 đến 25-5
22
 Quảng Ngãi
 30-5 đến 1-6
23
 Gia Lai
 27 và 28-6
24
 Khánh Hòa
 28 và 29-5
25
 Lâm Đồng
 Trước 31-7
26
 Đắk Lắk
 Trước 31-7
27
 TP.HCM
 Dự kiến 1 và 2-6
28
 Đồng Nai
 28 và 29-5
29
 Tây Ninh
 Trước 31-7
30
 TP Cần Thơ
 Dự kiến tháng 6-2026
31
 Vĩnh Long
 Ngày 2 và 3-7
32
 Đồng Tháp
 Trước 31-7
33
 Cà Mau
 Trước 31-7
34
 An Giang
 Trước 31-7
NGUYỄN QUYÊN
