PGS TS Trần Trung Tính làm Giám đốc Đại học Cần Thơ 25/05/2026 17:21

Ngày 25-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Theo đó, PGS.TS Trần Trung Tính được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

PGS.TS Trần Trung Tính tốt nghiệp đại học tại Đại học Cần Thơ vào năm 1997, sau đó tham gia chương trình tu nghiệp tại Hà Lan. Ông học sau đại học và lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ vào các năm 2004 và 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Năm 2013, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Trung Tính đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện, Phó Trưởng Khoa Công nghệ (nay là Trường Bách khoa).

Từ tháng 7-2012 đến tháng 11-2023, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2026, ông làm Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.