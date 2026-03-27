Khoa Luật, Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với Báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Ngày 27-3, Khoa Luật, Đại học Cần Thơ ký kết hợp tác với Báo Pháp Luật TP.HCM nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và công tác truyền thông.
Sáng 27-3, Đại học Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp".

GS-TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết hội thảo hôm nay nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập Nhà trường.

Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1966 với tên Viện Đại học Cần Thơ, có 4 khoa. Trong đó Luật khoa là một trong những lĩnh vực đầu tiên được thành lập. Từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục và góp phần xây dựng thực thi pháp luật, cũng như cho thấy trách nhiệm của Nhà trường trong lĩnh vực này từ ngay những ngày đầu thành lập.

NHẪN NAM - CHÂU ANH - NHẬT ANH
