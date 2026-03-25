Gần 48.000 người tham gia thi tìm hiểu pháp luật bầu cử tại Tây Ninh 25/03/2026 20:56

(PLO)- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử tại Tây Ninh thu hút gần 48.000 thí sinh, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chiều 25-3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”, ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Ông Lý Lý Hồng Huấn , Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ tổng kết. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Lý Hồng Huấn , Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Phó Ban tổ chức cuộc thi, cuộc thi diễn ra từ 7 giờ ngày 23-2 đến 17 giờ ngày 14-3 trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Mỗi thí sinh phải hoàn thành 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ dự đoán số lượng người tham gia, trong thời gian tối đa 10 phút mỗi lượt thi và được dự thi tối đa 3 lần. Kết quả cao nhất sẽ được hệ thống ghi nhận để xét giải.

Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh ghi nhận 47.818 thí sinh tham gia với tổng số 78.047 lượt thi, trong đó 21.918 nam và 25.900 nữ. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị tổng kết cuộc thi. Ảnh: HUỲNH DU

Không chỉ dừng lại ở quy mô, chất lượng cuộc thi cũng được chú trọng. Ban tổ chức đã phát hiện 22 thí sinh với 65 lượt thi vi phạm thể lệ như sử dụng phần mềm can thiệp hoặc cung cấp thông tin không chính xác. Những trường hợp này đã bị loại khỏi danh sách xét giải nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của cuộc thi.

Sau quá trình chấm điểm và đánh giá, Ban tổ chức đã trao giải cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiêu chí xét giải tập thể dựa trên số lượng người tham gia, số bài đạt điểm tối đa, số cá nhân đạt giải và mức độ tích cực trong triển khai.

Đối với cá nhân, kết quả được xác định dựa trên điểm số cao nhất cùng độ chính xác trong dự đoán số lượng người tham gia.

Giải nhất cá nhân thuộc về ông Nguyễn Hoàng Thân (Ban Chỉ huy Quân sự phường Hoà Thành); giải nhất tập thể thuộc về Trường Trung học phổ thông Đức Hoà.

Ban tổ chức trao cho các tập thể đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, nhiều giải phụ cũng được trao cho các thí sinh có thành tích nổi bật như tham gia sớm nhất, đạt điểm tuyệt đối trong thời gian ngắn nhất hoặc là thí sinh lớn tuổi nhất. Đáng chú ý, có trường hợp hoàn thành 15/15 câu hỏi chỉ trong 16 giây, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu về pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, cuộc thi trực tuyến đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cộng đồng.

Kết quả đạt được cũng cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc tổ chức thi trực tuyến không chỉ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi. Ảnh: HUỲNH DU

Từ thực tiễn này, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để lan tỏa kiến thức pháp luật nhanh chóng, hiệu quả hơn; quan tâm hỗ trợ các nhóm còn hạn chế về công nghệ, đặc biệt là người cao tuổi, nhằm bảo đảm tính bao trùm trong công tác phổ biến pháp luật.

Những con số và kết quả cụ thể từ cuộc thi cho thấy, khi được tổ chức bài bản, gắn với công nghệ và nhu cầu thực tiễn, công tác tuyên truyền pháp luật hoàn toàn có thể tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội.