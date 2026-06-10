Cà Mau triển khai thí điểm 5 mô hình số tại cơ sở 10/06/2026 15:46

(PLO)- Kế hoạch triển khai xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2026 của tỉnh Cà Mau.

Ngày 10-6, toàn bộ 20 xã, phường tại tỉnh Cà Mau được chọn triển khai thí điểm xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau đưa ra 5 mô hình chuyển đổi số gồm: ấp, mô hình khóm số kiểu mẫu; mô hình chợ số; mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại khóm, ấp; mô hình nông nghiệp thông minh và mô hình an ninh trật tự xã hội thông minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Sở VHTTDL Cà Mau

Trong thời gian thí điểm, 20 địa phương thí điểm sẽ chọn đăng ký ít nhất một mô hình. Chậm nhất đến ngày 15-8, các xã, phường tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Cà Mau.

Chi tiết 5 "Mô hình số tại cơ sở" ở tỉnh Cà Mau:

1. Mô hình ấp, khóm số kiểu mẫu: Đối với hoạt động của ấp, khóm, 100% cán bộ phụ trách được tập huấn kỹ năng số cơ bản và sử dụng nhóm Zalo, nền tảng số để điều hành công việc. Tất cả các văn bản trao đổi giữa cấp xã với trưởng ấp, khóm thực hiện qua môi trường điện tử, trừ văn bản mật.

Đối với người dân, tối thiểu 90% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tối thiểu 90% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt. Tối thiểu 80% hộ gia đình có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Tối thiểu 70% người trưởng thành được phổ cập kỹ năng số và 60% biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2. Mô hình chợ số: tất cả tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ được trang bị thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt. Các chợ triển khai phần mềm quản lý hộ kinh doanh, ngành hàng và vị trí kinh doanh. Toàn bộ các khoản thu và chi lương được thực hiện qua hình thức không dùng tiền mặt. Ngoài ra, chợ phải có camera thông minh giám sát an ninh, phòng cháy chữa cháy và cung cấp wi-fi, internet miễn phí.

3. Mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại khóm, ấp: Tại điểm hỗ trợ, cần bố trí tối thiểu một máy tính, máy in, máy quét, bàn ghế và khu vực hướng dẫn cùng kết nối Internet ổn định. Tối thiểu 90% người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Phải có nhân sự phụ trách và cơ chế hoạt động rõ ràng như quy chế, lịch hỗ trợ định kỳ và sổ theo dõi kết quả.

4. Mô hình nông nghiệp thông minh: Cần có khu vực sản xuất tập trung với các thiết bị quản lý như điện thoại thông minh, máy tính, camera và cảm biến. Việc ứng dụng công nghệ như hệ thống tưới thông minh, giám sát môi trường và thiết bị cho ăn tự động là bắt buộc.

Sản phẩm phải có mã QR hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc công khai. Nông sản cần được quảng bá trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Quy trình sản xuất phải rõ ràng, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người dân.

5. Mô hình an ninh trật tự xã hội thông minh: Các địa phương lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường chính, khu dân cư, chợ và cơ quan. Cần có đầu mối quản lý, khai thác dữ liệu và phân công lực lượng trực giám sát.

Các kênh tiếp nhận phản ánh qua nhóm Zalo, ứng dụng hoặc đường dây nóng cần được thiết lập để kịp thời cảnh báo tội phạm, lừa đảo công nghệ cao và cháy nổ. Lực lượng tham gia gồm công an xã, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đoàn thể, tổ tự quản và tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động theo quy chế cụ thể.