An Giang hỗ trợ kinh phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá 21/05/2026 16:55

(PLO)- HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chi phí nâng cấp và thay thế thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá trên địa bàn tỉnh, nhằm chung tay gỡ “thẻ vàng” của EC.

Chiều 21-5, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó, có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến ngày 31-12-2026, tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ chi phí cho các tàu cá nâng cấp và thay thế thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Cụ thể, đối với tàu nâng cấp thiết bị VMS sẽ được hỗ trợ 50% theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/tàu. Các tàu thay thế thiết bị VMS cũng sẽ được hỗ trợ 50% theo hóa đơn thực tế, nhưng không quá 11 triệu đồng/tàu.

Ảnh: ANH TRINH

Để nhận được tiền hỗ trợ, các tàu cá phải có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, đăng ký tại tỉnh An Giang. Đồng thời, tàu đã lắp thiết bị VMS trước ngày 19-5-2024 nhưng chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026 của Chính phủ.

Ngoài ra, các tàu phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Các chủ tàu không vi phạm IUU; không khai thác vượt ranh giới vùng biển; không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị VMS và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác.

“Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp cùng nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản khác nhau thì cá nhân, tổ chức thụ hưởng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có lợi nhất” - Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang nêu rõ.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định việc chống khai thác IUU là nhiệm vụ hết sức cấp bách được Trung ương chỉ đạo quyết liệt.

Việc An Giang kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh. Qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân, chung tay cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.