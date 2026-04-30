Phà ra đảo Cát Bà ùn tắc, khách sạn trên đảo cháy phòng 30/04/2026 18:21

(PLO)- Nhiều người xếp hàng chờ phà từ 2 giờ sáng, khiến bến phà đưa khách sang đảo Cát Bà này quá tải; các khách sạn trên đảo cũng cháy phòng.

Ngày 30-4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, ghi nhận tại bến phà Đồng Bài (Cát Hải, Hải Phòng) đón lượng lớn người và phương tiện, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Phà ra đảo Cát Bà đông nghẹt du khách từ sáng sớm. Ảnh: NS

Theo đó, trong sáng nay, phà Đồng Bài khởi hành chuyến đầu tiên đưa hành khách sang đảo Cát Bà từ 5 giờ sáng, sớm hơn 20 phút so với lịch chạy phà được niêm yết công khai.

Theo đại diện đơn vị quản lý, vận hành phà Đồng Bài, từ 2 giờ sáng, đã bắt đầu có người xếp hàng. Đến 5 giờ sáng, dòng xe xếp hàng qua phà đã dài cả cây số.

Chính vì vậy, đơn vị đã xin ý kiến để vận hành phà sớm hơn bình thường nhằm hạn chế ùn tắc, người dân không phải chờ đợi lâu.

Từ 4 giờ sáng, 100% cán bộ làm việc tại bến phà cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã có mặt tại phà và các khu vực đường dẫn để điều tiết giao thông. Bến phà duy trì năm phà lớn hoạt động liên tục đưa du khách ra đảo Cát Bà.

Tuy vậy, đến 10 giờ cùng ngày, phương tiện đổ về bến phà Đồng Bài ngày một đông, dòng xe kéo dài đến tận ngã 3 giao đường Tân Vũ - Lạch Huyện, dài khoảng 2 km. Khu vực bán vé phà cũng đông nghẹt từ sáng sớm.

Lượng khách ra đảo Cát Bà đông đúc, bến phà quá tải. Ảnh: NS

Trước đó, nhằm phục vụ cao điểm đi lại dịp hè 2026 từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8, tần suất tuyến phà Đồng Bài - Cái Viềng tăng từ 23 lên 38 chuyến/ngày. Thời gian giữa các chuyến phổ biến khoảng 20 phút, có thời điểm nhiều hơn khoảng 40 phút, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Nhằm hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng Hải Phòng cũng đã có văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận ô tô con, ô tô tải qua phà Đồng Bài theo chiều ra đảo Cát Bà từ ngày 25-4-2026 đến ngày 3-5-2026 và các ngày nghỉ cuối tuần, từ ngày 9-5-2026 đến hết ngày 30-9-2026.

Thời gian tạm dừng từ 9 giờ đến 13 giờ. Trong thời gian tạm dừng trên, du khách có thể ra đảo Cát Bà bằng các phương tiện cáp treo, tàu cao tốc và xe buýt.

Cũng chính vì việc hạn chế xe ô tô qua phà, trong sáng nay, lượng khách đi xe máy tăng đột biến. Đơn vị quản lý bến phà cũng đã ba lần phải “xả trạm” để hạn chế ùn tắc cục bộ.

Các khách sạn trên đảo Cát Bà gần như đều cháy phòng trong dịp nghỉ lễ 30-4. Ảnh: NS

Lượng khách đổ ra đảo Cát Bà đông đúc khiến các khách sạn ở đây cháy phòng. Ghi nhận tại nhiều khách sạn lớn, du khách đã đặt kín phòng trước đó 1-2 tuần.

“Sáng nay, nhiều khách liên hệ đặt phòng nhưng chúng tôi phải từ chối vì phòng đã được đặt kín từ lâu” – đại diện một khách sạn tại Cát Bà cho biết.

Lượng phương tiện lớn đổ về trung tâm khu du lịch Cát Bà. Ảnh: NS

Theo đại diện phòng Văn hoá – Xã hội đặc khu Cát Hải, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, lượng khách đến với đảo Cát Bà ghi nhận khoảng hơn 25.000 người – cũng là sức chứa tối đa của khu du lịch Cát Bà.