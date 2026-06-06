TP.HCM: Phường Diên Hồng chỉnh trang đường Đào Duy Từ, tạo diện mạo mới cho Sân vận động Thống Nhất 06/06/2026 16:44

(PLO)- Phường Diên Hồng cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Đào Duy Từ theo tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp” kết hợp với dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất giúp nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo khu vực.

Ngày 6-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TP.HCM tổ chức Ngày hội Môi trường với chủ đề “Phường Diên Hồng hành động xanh vì môi trường xanh”.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết phường hướng tới mục tiêu trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng đô thị xanh, thân thiện với môi trường và cộng đồng dân cư có trách nhiệm cao đối với không gian sống chung.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TP.HCM tổ chức Ngày hội Môi trường với chủ đề “Phường Diên Hồng hành động xanh vì môi trường xanh”. Ảnh: THANH THÙY

Từ đó, ông kêu gọi mỗi khu phố phải trở thành một khu phố xanh, tự quản về môi trường. Mỗi hộ gia đình phải là một “pháo đài xanh” trong công tác bảo vệ môi trường. Mỗi người dân là một “chiến sĩ bảo vệ môi trường”, trực tiếp hành động vì môi trường sống của cộng đồng.

"Bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp và mỗi người dân... Mỗi chúng ta đều có thể góp phần vào việc hạn chế những tác hại xấu đến môi trường, không chỉ là hành động ngày hôm nay mà tất cả chúng ta cần phải tự nhận thức và điều chỉnh cho mình, cho mọi người từ những việc làm nhỏ - đơn giản và thiết thực, tuy không quá khó nhưng phải luôn kiên trì thực hiện để xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp", ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết phường hướng tới mục tiêu trở thành địa phương tiên phong trong xây dựng đô thị xanh, thân thiện với môi trường. Ảnh: THANH THÙY

Điểm nhấn tại ngày hội là việc UBND phường Diên Hồng triển khai thực hiện công trình “Xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Công trình tập trung thực hiện chỉnh trang toàn bộ phần tường bao trên tuyến đường Đào Duy Từ; tăng cường và phát triển mảng xanh tạo không gian thoáng mát, thân thiện môi trường.

Phường cũng sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp tập kết, phân loại chất thải và chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để để xe, đậu xe không đúng quy định. Đồng thời bổ sung, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị vào ban đêm.

Cạnh đó, nâng cao nhận thức và vận động nhân dân bảo vệ môi trường, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, hộ kinh doanh sinh sống trên tuyến đường chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Các đơn vị thực hiện nghi thức triển khai công trình “Xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: THANH THÙY

Theo Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, tuyến đường Đào Duy Từ là khu vực có giá trị đặc biệt đối với TP.HCM vì gần Sân vận động Thống Nhất- là một trong những địa điểm thể thao lớn, thường xuyên diễn ra các giải đấu bóng đá và sự kiện đông người.

Việc cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Đào Duy Từ theo tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp” kết hợp với dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất giúp nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo khu vực, tạo ấn tượng tốt với người dân và du khách đến tham quan.