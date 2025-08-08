Ông Lê Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng - TP.HCM 08/08/2025 18:59

(PLO)- Ban chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng, TP.HCM, gồm 33 người, trong đó ông Lê Văn Minh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng.

Chiều 8-8, Đảng bộ phường Diên Hồng, TP.HCM tổ chức đại hội Đại biểu đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đảng bộ phường Diên Hồng diễn ra chiều 8-8. Ảnh: THANH TUYỀN

Xây dựng "Khu phố thương mại - dịch vụ văn minh”, kết nối du lịch nội đô

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Diên Hồng xác định các dự án và công trình trọng điểm gồm: hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học trên đường Thành Thái; hoàn thành việc triển khai dự án đường Tam Đảo (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Thành Thái); phấn đấu hoàn thành xây dựng mới Trung tâm Chính trị Diên Hồng.

Giai đoạn 2025 - 2030, phường Diên Hồng hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, phấn đấu xây dựng phường trở thành phường đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển kinh tế bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.

Bí thư phường Diên Hồng Lê Văn Minh đọc diễn văn khai mạc đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng các ngành thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; bảo đảm công tác thu - chi ngân sách...

Quan tâm công tác phát triển doanh nghiệp, vận động hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. Xây dựng mô hình “Khu phố thương mại - dịch vụ văn minh” tại các tuyến đường lớn, tạo điều kiện kết nối du lịch nội đô.

Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, kết nối cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang phường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chính trị; giữ vững trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Cắt giảm thủ tục hành chính

Dự và phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM cho rằng, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Diên Hồng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.



Ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, đề nghị Đảng bộ phường Diên Hồng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Đó là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng...

Cuối cùng, ông Hoàng Nguyên Dinh cho rằng phường Diên Hồng là địa bàn trọng điểm của TP, cần tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng.