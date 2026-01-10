Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 thuộc cấp bị bắt 10/01/2026 17:42

(PLO)- Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và 3 người khác trong công ty này đã bị cơ quan công an Hải Phòng bắt để điều tra liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt heo bệnh trong kho lạnh công ty.

Ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn (57 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Cùng bị bắt có Phạm Thúy Lan (46 tuổi, trú tại phường Hải An, Hải Phòng), Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công ty; Bùi Thị Thoan (47 tuổi, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) là nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng), là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.

Lệnh này đã được VKSND thành phố Hải Phòng phê chuẩn.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

Đây là diễn biến tiếp theo trong vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, nhiễm dịch tả lợn châu Phi được lưu trữ trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) chờ sản xuất gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).