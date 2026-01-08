Quảng Ninh thông tin về thương hiệu đồ hộp Hạ Long 08/01/2026 13:34

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” là đơn vị được thành lập và đăng ký hoạt động tại TP Hải Phòng, không nằm trong phạm vi quản lý doanh nghiệp của tỉnh.

Ngày 8-1, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo làm rõ thông tin liên quan đến tên gọi “Đồ hộp Hạ Long”.

Theo đó, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện các thông tin liên quan đến sản phẩm mang tên “Đồ hộp Hạ Long”, thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận xã hội. Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp mang thương hiệu nói trên có thuộc tỉnh Quảng Ninh hay không.

Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng. Ảnh: ĐX

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” là đơn vị được thành lập và đăng ký hoạt động tại thành phố Hải Phòng, theo quy định pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp này không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và không nằm trong phạm vi quản lý doanh nghiệp của tỉnh.

Việc doanh nghiệp sử dụng địa danh trong tên thương mại là hoạt động được pháp luật cho phép khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Vì vậy, tên gọi “Hạ Long” trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có trụ sở hoặc cơ sở sản xuất tại thành phố Hạ Long hay tỉnh Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và bảo vệ uy tín, hình ảnh của địa danh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới và điểm đến du lịch quốc gia. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh hiểu nhầm giữa địa danh Hạ Long và doanh nghiệp mang tên thương hiệu có yếu tố “Hạ Long”.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động sản xuất – kinh doanh thực phẩm luôn được quản lý theo đúng quy định của pháp luật, đặt sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.