Đàm phán hòa bình Geneva trước giờ G: Ông Trump có phát ngôn quan trọng 17/02/2026 14:55

Kênh Al Jazeera ngày 17-2 đưa tin các phái đoàn từ Nga, Mỹ và Ukraine đã lên đường đến Geneva (Thụy Sĩ) chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên tiếp theo trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Cuộc đàm phán kéo dài hai ngày, bắt đầu từ ngày 17-2, dự kiến ​​sẽ tập trung vào vấn đề lãnh thổ và diễn ra chỉ vài ngày trước khi xung đột Nga-Ukraine tròn 4 năm.

Ông Trump đang gây sức ép lên Moscow và Kiev để sớm đạt được thỏa thuận. Ngày 16-2 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán là "quan trọng" và nói, "Ukraine tốt hơn hết nên ngồi vào bàn đàm phán, càng nhanh càng tốt".

Cuộc đàm phán dự kiến ở Geneva, mà Điện Kremlin cho biết sẽ được tổ chức kín và không có sự hiện diện của truyền thông, diễn ra sau 2 vòng đàm phán trước đó được tổ chức trong năm nay tại Abu Dhabi. Những cuộc đàm phán đó đã không đạt được bước đột phá nào.

“Lần này, ý tưởng là thảo luận về nhiều vấn đề hơn, bao gồm những vấn đề chính. Các vấn đề chính liên quan lãnh thổ và mọi thứ khác liên quan các yêu cầu mà chúng tôi đã đưa ra” - người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho hay.

Nga yêu cầu Ukraine nhượng lại 20% diện tích còn lại của tỉnh Donetsk phía đông mà Moscow chưa kiểm soát được. Kiev đã từ chối yêu cầu này.

Trong khi đó, Ukraine cho rằng Nga không sẵn lòng thỏa hiệp và muốn tiếp tục chiến sự.

“Ngay cả trước thềm các cuộc họp ba bên ở Geneva, quân đội Nga vẫn không nhận được mệnh lệnh nào khác ngoài việc tiếp tục tấn công Ukraine. Điều này nói lên rất nhiều điều về cách Nga nhìn nhận những nỗ lực ngoại giao của các đối tác” - Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói.

“Chỉ khi gây đủ áp lực lên Nga và đảm bảo an ninh rõ ràng cho Ukraine thì cuộc chiến này mới có thể thực sự chấm dứt” - ông Zelensky nói thêm.