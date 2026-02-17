Chiến sự Nga - Ukraine 17-2: Ông Zelensky cảnh báo khả năng Nga tấn công trước thềm hòa đàm; Kiev có nguy cơ thất thủ tại 2 thành phố chiến lược ở Donetsk 17/02/2026 07:22

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận.

Ông Zelensky cảnh báo về các cuộc tấn công mới của Nga trước thềm hòa đàm

Ngày 16-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước thềm đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần 3, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này, theo tờ Kyiv Independent.

“Các báo cáo tình báo cho thấy người Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào lĩnh vực năng lượng, và hệ thống phòng không cần được cấu hình đúng cách” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác đảm bảo việc cung cấp hỗ trợ phòng không kịp thời vì sự chậm trễ có thể làm tăng thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video đêm 16-2. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

“Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp tên lửa phòng không, bất kỳ sự giao hàng không đúng thời hạn nào đều làm gia tăng thiệt hại từ các cuộc tấn công” - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng các cam kết được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich gần đây cần được thực hiện nhanh chóng.

Ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine đã đến Geneva và đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, nhưng cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp tục của Nga có thể khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn.

“Nga không thể cưỡng lại sự cám dỗ của những ngày cuối đông lạnh giá và muốn giáng những đòn đau đớn lên người dân Ukraine. Càng nhiều hành động như vậy từ Nga, càng khó để mọi người đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với họ” - ông Zelensky nói thêm.

Ông cho biết Ukraine đã đồng ý với những gì ông gọi là các đề xuất thực tế của Mỹ, bao gồm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, dài hạn, nhưng nói rằng Nga đã bác bỏ ý tưởng này và tiếp tục các cuộc tấn công ở tiền tuyến cũng như các cuộc tấn công vào các thành phố và các cơ sở năng lượng.

“Chúng tôi kỳ vọng các đối tác sẽ hành động sao cho việc ép buộc kẻ gây hấn phải hòa giải thực sự có hiệu quả” - theo vị tổng thống.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin rằng phái đoàn Nga sẽ đến Geneva vào sáng sớm 17-2 (giờ địa phương) và bay trở lại Moscow vào tối 18-2.

Nga tăng cường tấn công từ phía bắc Pokrovsk

Ngày 16-2, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công từ các làng phía bắc TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), đẩy mạnh nỗ lực bao vây Pokrovsk và TP lân cận Myrnohrad.

Quân đội Nga đang cố gắng tiến sát khu vực do Ukraine kiểm soát xung quanh Pokrovsk và Myrnohrad, với dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine ước tính khoảng cách này vào khoảng 5 km.

Bằng cách siết chặt các tuyến đường hậu cần còn lại của Ukraine từ phía bắc, Nga đang cố gắng buộc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi Pokrovsk và Myrnohrad.

Pokrovsk từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Ukraine, nằm ở giao điểm của các tuyến đường sắt và đường cao tốc chính. Trong một chiến dịch tốn kém kéo dài hơn một năm, Nga đã huy động một lượng lớn quân đội nhằm mục đích chiếm giữ thành phố này.

Quân đoàn 7 cho biết, cùng với các đơn vị khác, binh lính của họ đang chống lại các nỗ lực của Nga bằng cách tiến hành trinh sát trên không “tăng cường” và rải mìn dọc các tuyến đường tấn công tiềm năng.

Theo Quân đoàn 7, quân đội Nga cũng đang cố gắng tiến công theo từng nhóm nhỏ từ phía tây bắc Pokrovsk đến làng Hryshyne, cách Pokrovsk khoảng 8 km về phía tây bắc.

Ngày 16-2, Bộ Tư lệnh Chiến dịch phía Đông của Ukraine cho biết các đơn vị Ukraine vẫn đang giữ vững khu vực phía bắc Pokrovsk, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.

Tại Myrnohrad, Nga đang tăng cường áp lực lên khu vực phía bắc TP, tìm cách triển khai thêm vũ khí hạng nặng và binh lính cho “một cuộc bao vây và tấn công sau đó”, theo bộ này.

Theo báo cáo sơ bộ, trong ngày qua, Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 167 binh sĩ Nga và làm bị thương 19 người, đồng thời phá hủy 13 phương tiện, 43 máy bay không người lái (UAV) các loại, 15 hầm trú ẩn và kho đạn của Nga, cùng 1 xe tăng trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Chiến dịch phía Đông.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã giải phóng 2 cộng đồng dân cư ở tỉnh Sumy và Donetsk trong 24 giờ qua, theo TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.090 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 170 binh sĩ và 18 xe cơ giới trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, khoảng 150 binh sĩ và hai xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây và hơn 175 binh sĩ, 11 xe tăng và 6 xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất khoảng 300 binh sĩ và 6 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm, hơn 275 binh sĩ và 4 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và khoảng 20 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Cũng theo bộ này, trong ngày 16-2, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 345 UAV của Ukraine và 8 quả pháo phóng từ hệ thống HIMARS.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.