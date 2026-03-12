Mang thùng phiếu đến tận nhà để Mẹ Việt Nam anh hùng bầu cử 12/03/2026 15:51

(PLO)- Xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà đối với cử tri tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đến điểm bỏ phiếu bầu cử.

Ngày 12-3, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương sẽ tổ chức mang thùng phiếu đến tận nhà đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu, bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đến tận nhà cử tri tuổi cao để trao lá phiếu bầu. Những cử tri này sẽ được bầu cử tại nhà nhờ việc chính quyền mang thùng phiếu đến tận nơi.

Theo thống kê, toàn xã Tu Mơ Rông có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, diễn ra ngày 15-3.

Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, bệnh tật... Trong số này có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría và các cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật không thể đi lại, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri trực tiếp bỏ phiếu.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông; ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã, đã trực tiếp đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría và một số cử tri sức khỏe yếu, không thể đến điểm bỏ phiếu.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông (bên trái), trao phiếu bầu cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría.

Tại các gia đình, lãnh đạo xã thăm hỏi, động viên, phát thẻ cử tri và thông tin về việc tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để phục vụ cử tri sức khỏe yếu. Qua đó giúp cử tri yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh nhưng vẫn trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Theo ông Võ Trung Mạnh, ngày hội toàn dân bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Vì vậy, tổ bầu cử xác định việc phục vụ cử tri là nhiệm vụ ưu tiên.

Ngoài việc mang thùng phiếu đến tận nhà đối với các trường hợp đặc biệt, xã Tu Mơ Rông cũng xây dựng phương án bố trí phương tiện đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu.

Trường hợp cử tri không may mắc bệnh đột xuất, phải điều trị tại bệnh viện, tổ bầu cử cũng sẽ mang thùng phiếu đến bệnh viện để cử tri trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều được tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.