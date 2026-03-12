Chiến sự Trung Đông ngày 13: Các bên đánh xuyên đêm; Ông Trump nói 'đã thắng'; Iran tuyên bố sẵn sàng phản công 12/03/2026 05:53

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục nóng; Ông Trump nói cuộc chiến sẽ kết thúc sớm vì Iran không còn mục tiêu để Mỹ tấn công; IEA xả kho dầu dự trữ khi Tehran cảnh báo giá dầu có thể lên tới 200 USD/thùng.

Tình hình chiến sự Trung Đông tiếp tục có những diễn biến mới trong đêm 11, rạng sáng 12-3.

Ông Trump nói “đã thắng” ở Iran

Ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, theo đài CNN.

“Để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Các bạn biết đấy, người ta thường không thích nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng, ngay trong giờ đầu tiên mọi thứ đã kết thúc, nhưng chúng ta đã thắng” - ông Trump nói khi phát biểu trước đám đông tại bang Kentucky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bang Kentucky (Mỹ) ngày 11-3. Ảnh: CNN

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn của trang tin Axios, ông Trump phát tín hiệu rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc, khi nói rằng Iran hầu như không còn mục tiêu nào để lực lượng Mỹ tấn công.

“Gần như không còn mục tiêu nào để nhắm tới” và cuộc chiến sẽ kết thúc “sớm”, ông Trump nói.

“Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz hôm 11-3 nói rằng “chiến dịch này sẽ tiếp tục không có giới hạn thời gian, chừng nào còn cần thiết, cho đến khi đạt được mọi mục tiêu”.

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẵn sàng phản công.

Ngày 11-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các cuộc tấn công lớn vẫn tiếp diễn nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

“Một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ” - phát ngôn viên IRGC, ông Ebrahim Zolfaghari, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.

Phát ngôn của các bên được đưa ra trong bối cảnh các đòn tấn công vẫn tiếp diễn xuyên đêm 11, rạng sáng 12-3.

Chính phủ Kuwait cho biết lực lượng không quân nước này đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo, kênh Al Jazeera đưa tin vào rạng sáng 12-3.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 3 máy bay không người lái (UAV) đã bị chặn và phá hủy trên vùng biển nước này.

Ở chiều ngược lại, Al Jazeera Arabic đưa tin khu vực phía nam Beirut đã hứng chịu những cuộc không kích dữ dội nhất từ Israel kể từ khi xung đột bùng phát.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào một khu vực ở vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 11-3. Ảnh: AFP

IEA xả kho dầu dự trữ

Ngày 11-3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo rằng 32 quốc gia thành viên đã nhất trí xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm cố gắng hạ giá.

IEA cho biết nguồn dầu dự trữ sẽ được cung cấp “trong khung thời gian phù hợp” đối với từng quốc gia thành viên, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Trước đó, cũng trong ngày 11-3, IRGC tuyên bố sẽ không cho phép “một lít dầu nào” đi qua eo biển Hormuz.

Một người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc IRGC nói rằng bất kỳ tàu nào có liên quan Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ “sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp”.

“Các ông sẽ không thể hạ giá dầu một cách giả tạo. Hãy chuẩn bị cho dầu ở mức 200 USD/thùng. Giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, và chính các ông là nguồn gây bất ổn lớn nhất trong khu vực” - theo người phát ngôn.

HĐBA thông qua dự thảo nghị quyết của các nước vùng Vịnh

Ngày 11-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua dự thảo nghị quyết do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Nghị quyết đã được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng (Nga và Trung Quốc). Không có quốc gia nào bỏ phiếu chống.

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Iran tại LHQ - ông Amir Saeid Iravani cho rằng nghị quyết là “sự bất công rõ ràng”.

“Quyết định này là một sự bất công rõ ràng đối với đất nước tôi, vốn là nạn nhân chính của một hành động tấn công rõ ràng và không thể chối cãi. Quyết định này xuyên tạc thực tế và bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay” - ông Iravani nói.

“Cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi bắt đầu bằng vụ ám sát lãnh tụ tối cao và các quan chức, dẫn đến cái chết của hàng nghìn nạn nhân” - theo đại sứ Iran.

3 người bị bắt liên quan vụ nổ tại đại sứ quán Mỹ ở Oslo

Cảnh sát Na Uy ngày 11-3 cho biết đã bắt 3 anh em trai bị tình nghi liên quan một “vụ đánh bom khủng bố” tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, theo hãng tin AFP.

Công tố viên cảnh sát Christian Hatlo nói trong cuộc họp báo rằng 3 anh em – là công dân Na Uy gốc Iraq – đã bị bắt tại Oslo và cảnh sát đang điều tra động cơ.

“Chúng tôi vẫn đang xem xét nhiều giả thuyết. Một trong số đó là liệu đây có phải là hành động theo chỉ đạo từ một thực thể chính phủ hay không” - ông Hatlo nói.

“Điều này khá tự nhiên khi xét tới mục tiêu là Đại sứ quán Mỹ và tình hình an ninh của thế giới hiện nay” - ông nói thêm.

Ông Hatlo cho biết cuộc điều tra sẽ làm rõ chính xác vai trò của ba anh em này, đều ở độ tuổi 20.

“Chúng tôi tin rằng một người trong số họ là người đặt quả bom bên ngoài đại sứ quán và hai người còn lại là đồng phạm trong vụ việc” - theo ông Hatlo.