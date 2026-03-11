Diễn biến mới về thông tin Nga chia sẻ tình báo để Iran nhắm mục tiêu Mỹ ở Trung Đông 11/03/2026 07:13

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng phía Nga đã bác bỏ cáo buộc chia sẻ tình báo cho Iran về vị trí các tài sản quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Ngày 10-3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói rằng Nga đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đài CNBC đưa tin.

Ông Witkoff nói rằng ông không thể xác nhận liệu Moscow có cung cấp thông tin tình báo cho Tehran hay không, song cho biết các quan chức Nga đã bác bỏ cáo buộc trên trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-3.

“Đó là câu hỏi tốt hơn dành cho giới tình báo, nhưng hãy hy vọng rằng họ không chia sẻ” - ông Witkoff nói thêm.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: POLITICO

Ông Witkoff cho biết ông và ông Jared Kushner (con rể ông Trump) cũng đã trao đổi với trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov, người “nhắc lại đúng điều tương tự”.

Sau đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết thêm rằng cả ông Trump và ông Witkoff đã “gửi thông điệp tới Nga rằng nếu điều đó thực sự đang diễn ra, đó không phải là điều họ hài lòng, và họ hy vọng chuyện đó không xảy ra”.

Kể từ khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang từ ngày 28-2, nhiều báo cáo cho rằng Moscow đã cung cấp cho Tehran thông tin về vị trí các cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay tại Trung Đông.

Nga và Iran chưa lên tiếng chính thức về các thông tin trên.