Ông Trump ‘thất vọng’ về lựa chọn tân Lãnh tụ Tối cao Iran 10/03/2026 05:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “thất vọng” trước việc Iran chọn ông Mojtaba Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao, cho rằng quyết định này có thể khiến Tehran tiếp tục đối mặt những vấn đề cũ.

Trong cuộc họp báo ngày 9-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “thất vọng” trước việc Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao, theo tờ The Guardian.

Khi được hỏi liệu tân lãnh tụ Iran có trở thành mục tiêu bị nhắm tới hay không, ông Trump nói rằng phản ứng đầu tiên của ông là sự thất vọng.

“Tôi thất vọng, bởi chúng tôi cho rằng điều đó chỉ khiến đất nước này tiếp tục gặp phải những vấn đề cũ. Vì vậy tôi thất vọng khi thấy họ đưa ra lựa chọn như vậy. Tôi không muốn nói ông ấy có phải mục tiêu hay không, bởi nói như vậy sẽ không phù hợp” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về phát biểu trước đó rằng ông có một người “trong đầu” để lãnh đạo Iran, ông Trump cho biết ông ủng hộ một giải pháp xuất phát từ bên trong đất nước này.

“Tôi thích ý tưởng về một giải pháp từ bên trong và mang tính lâu dài” - ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng những người đang sống và hoạt động trong Iran nên đóng vai trò chính trong tương lai chính trị của nước này.

“Tôi muốn thấy những người ở bên trong đất nước đứng ra” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang theo đuổi một cách tiếp cận mà ông cho là đã mang lại hiệu quả.

“Chúng tôi có một công thức đã hoạt động rất tốt cho đến nay, và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục hiệu quả” - ông Trump nói.

Trước đó, chia sẻ với đài NBC News cùng ngày, ông Trump nói rằng Tehran đã “mắc sai lầm lớn” khi đưa con trai của lãnh tụ quá cố Ali Khamenei lên nắm quyền.

“Tôi nghĩ họ đã mắc sai lầm lớn. Tôi không biết điều đó có kéo dài hay không. Tôi cho rằng họ đã sai” - ông Trump nói.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.