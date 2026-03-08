Chiến sự Trung Đông: Thực hư chuyện UAE lần đầu tấn công Iran; Ông Macron sắp đến Địa Trung Hải 08/03/2026 20:26

(PLO)- Thực hư chuyện UAE lần đầu tấn công Iran; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp đến Địa Trung Hải; Iran đã chọn được tân Lãnh tụ Tối cao, song chưa công bố danh tính.

Chiến sự Trung Đông chiều tối 8-3 tiếp tục căng thẳng với nhiều diễn biến nóng trên thực địa.

Iran đã chọn được tân Lãnh tụ Tối cao, chưa công bố danh tính

Hội đồng Chuyên gia - cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - đã đi đến quyết định cuối cùng, song danh tính người được chọn vẫn chưa được công bố.

“Theo đa số thành viên Hội đồng Chuyên gia, ứng viên phù hợp nhất đã được xác định” - ông Mohsen Heydari, một thành viên cơ quan này, nói với hãng thông tấn ISNA của Iran.

Một thành viên khác - ông Mohammad Mehdi Mirbagheri - cũng xác nhận trong đoạn video do hãng thông tấn Fars đăng tải rằng “một quan điểm chắc chắn phản ánh ý kiến đa số đã được hình thành”.

Iran tuyên bố tập kích nhiều mục tiêu ở Israel

Ngày 8-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công các “mục tiêu quân sự” tại 2 thành phố Tel Aviv và Beersheba của Israel, theo thông cáo được hãng tin Tasnim đăng tải.

Cột khói bốc cao trên bầu trời Tehran sau các đợt không kích của Israel ngày 8-3. Ảnh: AFP

IRGC cũng cho biết căn cứ không quân Muwaffaq al-Salti tại thị trấn Azraq của Jordan - nơi Tehran mô tả là “căn cứ tấn công lớn nhất và hoạt động tích cực nhất của các tiêm kích Mỹ” - đã bị đánh trúng nhiều lần.

Trong tuyên bố, IRGC cảnh báo quy mô và chiều sâu các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Iran nhằm vào đối phương “sẽ tiếp tục mở rộng trong những giờ và ngày tới”.

Tại Israel, quân đội Tel Aviv cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran, theo đài CNN.

“Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa” - quân đội Israel cho biết.

Các binh sĩ Israel hoạt động tại hiện trường một vụ tên lửa rơi trúng ở miền trung Israel ngày 8-3. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Trong khi đó, nhân chứng nói với hãng tin AFP rằng nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khi Iran tiếp tục gia tăng các đòn tấn công trên khắp vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này hiện đang ứng phó các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran.

“Bộ Quốc phòng khẳng định những âm thanh được nghe thấy là kết quả của các hệ thống phòng không đang đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái” - tuyên bố của Bộ này nêu rõ.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia thành viên là “liều lĩnh”.

Cùng ngày, Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel vào nước này đã khiến ít nhất 394 người thiệt mạng, trong đó có 83 trẻ em, và ít nhất 1.130 người khác bị thương.

Ông Macron sắp thăm Cyprus giữa lúc Paris điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm CH Cyprus vào ngày 9-3, trong bối cảnh Paris triển khai tàu chiến tới Địa Trung Hải sau khi hòn đảo này bị tấn công bằng UAV do Iran chế tạo vài ngày trước, theo hãng tin Al Jazeera.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Christian Liewig/Bestim/Sipa/Shutterstock

Theo Điện Elysee, ông Macron sẽ gặp Tổng thống Cyprus - ông Nikos Christodoulides và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại thành phố Paphos nhằm thể hiện “tình đoàn kết”, đồng thời thảo luận các biện pháp “tăng cường an ninh quanh Cyprus và khu vực phía đông Địa Trung Hải”.

“Chuyến thăm này nhằm thể hiện sự đoàn kết của Pháp với Cyprus, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược với chúng tôi” - Điện Elysee nêu rõ, đồng thời cho biết quốc đảo này gần đây đã hứng chịu “nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa”.

Theo Phủ Tổng thống Pháp, chuyến đi cũng là dịp để ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và an ninh trên biển tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz, đặc biệt thông qua chiến dịch hải quân Aspides của Liên minh châu Âu.

Trước đó, Cyprus đã bị các UAV do Iran sản xuất tấn công khiến ông Macron ra lệnh triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle tới Địa Trung Hải, cùng 1 tàu khu trục và các đơn vị phòng không tới Cyprus.

Thực hư chuyện UAE lần đầu tấn công Iran

Ngày 8-3, một số tờ báo tiếng Hebrew dẫn lời các quan chức Israel (không tiết lộ danh tính) nói rằng UAE đã tấn công một nhà máy khử mặn tại Iran sau các cuộc tham vấn giữa giới chức Israel và UAE vào cuối tuần qua.

Theo các nguồn tin này, động thái được cho là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Tehran trên khắp khu vực vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

Trên mạng xã hội X, ông Rashid Al Nuaimi - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, Nội vụ và Đối ngoại của Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE - khẳng định: “Đây là tin giả. Khi chúng tôi làm điều gì đó, chúng tôi đủ dũng khí để công bố”.

Một nguồn tin UAE nói với tờ The Times of Israel rằng: “Chúng tôi bác bỏ sự vô lý này. Nếu UAE thực hiện hành động nào, chúng tôi sẽ công bố và làm rõ với công chúng”.

Nguồn tin này cũng cho rằng việc các “quan chức cấp cao Israel” phát biểu thay cho UAE hoặc lan truyền tin đồn về hành động hay ý định của Abu Dhabi là “không phù hợp”.

“UAE không bình luận về hành động hay ý định của quốc gia khác, vì vậy chúng tôi mong các quan chức của những nước thân thiện cũng kiềm chế việc làm điều tương tự” - nguồn tin nói thêm.

Bộ Ngoại giao UAE chưa phản hồi yêu cầu bình luận về các thông tin trên.