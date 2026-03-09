Chiến sự Trung Đông ngày 10: Iran công bố tân Lãnh tụ Tối cao là con trai ông Khamenei; Israel nhắm lực lượng Quds ở Lebanon; Ông Macron điện đàm tổng thống Iran 09/03/2026 05:53

(PLO)- Iran công bố tân Lãnh tụ Tối cao là con trai ông Khamenei; ông Macron điện đàm tổng thống Iran, kêu gọi lập tức chấm dứt tấn công khu vực; Israel cảnh báo xung đột có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Chiến sự Trung Đông ngày 9-3 xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran chọn con trai ông Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao

Theo truyền thông Iran, ông Mojtaba Khamenei - con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - đã được lựa chọn làm Lãnh tụ Tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo.

Dù chưa từng tranh cử hay tham gia bất kỳ cuộc bỏ phiếu công khai nào, ông Mojtaba Khamenei từ nhiều thập niên qua vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong vòng thân cận của Lãnh tụ Tối cao, đồng thời xây dựng quan hệ sâu rộng với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: IRAN INTERNATIONAL

Hội đồng Chuyên gia của Iran đã kêu gọi người dân Iran duy trì đoàn kết và ủng hộ nhà lãnh đạo mới. Cơ quan này cho biết ông Mojtaba Khamenei được lựa chọn dựa trên “kết quả bỏ phiếu mang tính quyết định”, theo hãng tin Al Jazeera.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf gọi quyết định của Hội đồng Chuyên gia là “chính xác”, đồng thời khẳng định việc đi theo sự lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei là “nghĩa vụ tôn giáo và quốc gia không thể tranh cãi”.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani kêu gọi người dân đoàn kết quanh nhà lãnh đạo mới, đồng thời cảm ơn Hội đồng Chuyên gia vì quyết định “rõ ràng” của mình.

IRGC cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Mojtaba Khamenei và chính thức công nhận ông là Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

IRGC khẳng định “lòng trung thành chân thành và trọn đời” với ông Mojtaba Khamenei, đồng thời nhấn mạnh lực lượng này sẽ “tuân theo mọi mệnh lệnh và sẵn sàng thực thi”.

IRGC cho rằng việc ông Mojtaba Khamenei được Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên bầu chọn “chứng minh với tất cả mọi người rằng tiến trình của hệ thống Hồi giáo không dừng lại, và cách mạng cùng thể chế Hồi giáo không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào”.

Israel cảnh báo xung đột có thể kéo dài lâu hơn nữa

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi nhiều cuộc tấn công và phản công diễn ra tại Israel, Lebanon, Iraq và Saudi Arabia, trong bối cảnh quân đội Israel cảnh báo xung đột có thể còn kéo dài.

Ngày 8-3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - Trung tướng Eyal Zamir cho biết tình trạng khẩn cấp tại nước này có thể kéo dài “lâu hơn nhiều” so với dự đoán. Ông nói Israel đã sống trong tình trạng khẩn cấp suốt hai năm qua và người dân cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài hơn nữa.

Ông Zamir nhấn mạnh lực lượng Hezbollah sẽ “tiếp tục phải trả giá đắt” vì các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Theo ông, trong đêm 8-3 quân đội Israel đã tiến hành các đòn đánh vào lực lượng Quds của Iran tại thủ đô Beirut (Lebanon), theo tờ The Times of Israel.

Ông Zamir cho biết các cộng đồng ở miền bắc Israel đã hứng chịu nhiều đợt hỏa lực trong đêm, đồng thời xác nhận đã xảy ra một sự cố khiến binh sĩ Israel thiệt mạng.

Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, theo Al Jazeera.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran ở Tel Aviv ngày 8-3. Ảnh: Chaim Goldberg/ Flash90

Hezbollah tuyên bố đã thực hiện đợt phóng tên lửa thứ hai nhằm vào thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel vào lúc chiều 8-3 (theo giờ địa phương).

Hezbollah cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các đòn không kích của Israel vào nhiều thành phố và thị trấn tại Lebanon, trong đó có khu vực ngoại ô phía nam Beirut.

Nhóm này nói rằng trước đó đã đưa ra cảnh báo đối với thị trấn nói trên, song hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại.

Ở một diễn biến khác, Iran cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một hệ thống radar mà nước này mô tả là “radar gián điệp” tại khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq, gần biên giới phía tây của Iran.

IRGC cho biết hệ thống radar này đã bị phá hủy.

Trong khi đó, Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn 2 UAV ở phía bắc thủ đô Riyadh.

Bộ Quốc phòng nước này cho biết các cuộc tấn công đã bị ngăn chặn, song chưa công bố thêm thông tin về nguồn gốc của các thiết bị bay hoặc khả năng có thương vong và thiệt hại.

Ông Macron kêu gọi Iran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó kêu gọi Tehran lập tức chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực.

Trên mạng xã hội X, ông Macron nhấn mạnh đã “đề cao sự cần thiết để Iran ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực”.

Ông Macron cũng kêu gọi Iran bảo đảm tự do hàng hải bằng cách chấm dứt tình trạng “đóng cửa trên thực tế” eo biển Hormuz.

Ông Macron đồng thời tái khẳng định những quan ngại của Pháp về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như “toàn bộ các hoạt động gây bất ổn của nước này trong khu vực”.

Theo ông Macron, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì liên lạc trong thời gian tới.