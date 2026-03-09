Israel-Iran leo thang; Diễn biến nóng từ các nước vùng Vịnh; Thổ Nhĩ Kỳ có động thái 09/03/2026 15:48

(PLO)- Đối đầu quân sự giữa Iran và Israel leo thang dồn dập; Loạt diễn biến nóng tại UAE, Saudi Arabia, Kuwait và Qatar; Thổ Nhĩ Kỳ triển khai F-16 và hệ thống phòng không tới Bắc Cyprus.

Trung Đông tiếp tục rơi vào vòng xoáy bạo lực khi hàng loạt cuộc tập kích tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều quốc gia trong khu vực ngay sau thông tin nhân sự cấp cao tại Iran, theo đài CNN.

Đối đầu quân sự Israel-Iran leo thang dồn dập

Chỉ vài giờ sau khi Iran công bố danh tính Lãnh đạo tối cao mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã lập tức thông báo về các đợt phóng tên lửa mới.

Quân đội Israel xác nhận có đợt tấn công tên lửa mới, buộc nước này phải kích hoạt các hệ thống phòng không để đánh chặn. Các còi báo động cảnh báo tên lửa đã vang lên tại nhiều khu vực ở miền trung và miền bắc Israel.

Đài truyền hình nhà nước Israel Kan TV cho biết loạt tấn công này bao gồm nhiều tên lửa, trong đó một số rơi xuống các khu vực trống. Lực lượng cứu hộ cho hay chưa ghi nhận thương vong ngay sau vụ việc.

Các vệt tên lửa xuất hiện trên bầu trời miền trung Israel trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran ngày 9-3. Ảnh: AFP

Đáp trả động thái này, Israel đã thực hiện "làn sóng tấn công" tiếp theo nhắm vào các địa điểm mà quân đội nước này xác định là bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Nhóm phóng viên CNN tại Tehran xác nhận nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển thủ đô, được cho là xuất phát từ các đợt không kích.

"Không quân đã đánh trúng cơ sở sản xuất động cơ tên lửa và nhiều vị trí phóng tên lửa đạn đạo tầm xa" - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định.

Quân đội Israel cho biết thêm họ đang "tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng quân sự thuộc lực lượng An ninh Nội bộ Iran và lực lượng bán quân sự Basij".

Theo Israel, các mục tiêu bị tấn công sáng 9-3 bao gồm: sở chỉ huy quân đoàn khu vực, trung tâm điều hành an ninh nội bộ của chính quyền Iran tại TP Isfahan, một căn cứ bổ sung của IRGC và Basij, cùng trụ sở cảnh sát của IRGC.

Bên cạnh đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut (Lebanon).

Khói đen bao phủ bầu trời thủ đô Tehran (Iran) ngày 9-3. Nguồn: CNN

Cơ sở năng lượng ở Bahrain bị tấn công

Các video được CNN xác thực vị trí địa lý cho thấy đám cháy lớn kèm khói đặc bốc lên từ khu công nghiệp của Công ty Dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO).

Đơn vị này sau đó đã phải thông báo tình trạng bất khả kháng đối với các hoạt động vận hành.

Nhà chức trách trước đó báo cáo ít nhất 32 người bị thương khi UAV của Iran tấn công thị trấn Sitra, cách khu công nghiệp khoảng 6km.

Theo Trung tâm Truyền thông Quốc gia, trẻ em cũng nằm trong số những người bị thương do cuộc tấn công nhắm vào các khu dân cư gần hạ tầng năng lượng.

Diễn biến nóng tại UAE, Saudi Arabia, Kuwait và Qatar

. Tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), nhóm phóng viên hiện trường mô tả đã nghe thấy những tiếng nổ lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 28-2.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận đây là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn "tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các máy bay chiến đấu hạ gục UAV".

. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo trên mạng xã hội X rằng đã đánh chặn 4 UAV đang hướng về mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất khu vực - tại sa mạc Rub' al Khali.

. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait đã bắn hạ một UAV tại "một trong những địa điểm đang được bảo vệ" nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở trọng yếu.

. Bộ Quốc phòng Qatar cũng thông báo trên mạng xã hội X về việc lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn thành công một vụ tấn công bằng tên lửa.

Một tòa nhà bị sập sau cuộc không kích của Israel nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut ngày 9-3. Ảnh: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai F-16 và hệ thống phòng không tới Bắc Cyprus

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triển khai 6 máy bay chiến đấu F-16 cùng các hệ thống phòng không tới vùng lãnh thổ Bắc Cyprus, “trong bối cảnh những diễn biến gần đây trong khu vực”.

“Các biện pháp bổ sung sẽ tiếp tục được thực hiện tùy theo diễn biến tiếp theo, nếu thấy cần thiết” - Bộ này tuyên bố.

Cộng hòa Cyprus ở Địa Trung Hải bị chia cắt thành 2 miền khi xảy ra chính biến hồi năm 1974. Miền bắc tự xưng là CH Bắc Cyprus, vốn chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn xem vùng lãnh thổ này thuộc CH Cyprus.