Giá dầu đã vượt 90 USD/thùng, chiều nay sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định mới 07/03/2026 11:30

(PLO)- Hôm nay sẽ thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết 36 của Chính phủ, đây là kỳ điều hành giá xăng dầu thứ hai trong tuần này.

Sáng nay, 7-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36 của Chính phủ.

Theo Nghị quyết số 36 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026 (ngày 6-3), về nội dung liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó.

Sau khi xảy ra mức tăng này, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều hành giá và công bố giá cơ sở xăng dầu theo quy định.

Người dân đổ xăng tại Hà Nội. Ảnh: AH

Trong trường hợp giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với kỳ điều hành trước, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần, theo quy định tại Nghị định số 80/2023 của Chính phủ.

Theo quy định hiện hành, trên cơ sở số liệu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Nghị quyết.

Dự kiến hôm nay, khi nhà điều hành thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu, đây sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu thứ hai trong tuần này. Kỳ điều hành trước đó cách đây hai ngày. Khi đó, mỗi lít xăng E5 được điều chỉnh tăng thêm 1.926 đồng/lít, xăng A95 tăng thêm 2.189 đồng/lít, dầu diesel tăng thêm 3.758 đồng/lít, dầu hoả tăng thêm 7.132 đồng/lít, dầu mazut tăng thêm 1.807 đồng/kg.

Cập nhật sáng 7-3, giá dầu thế giới vượt mốc 90 USD/thùng. Đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 7,63 USD, tương đương 8,93%, lên 93,04 USD/thùng, dầu WTI tăng 9,89 USD, tương đương 12,21%, lên 90,9 USD/thùng.