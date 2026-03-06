Nguồn cung xăng, gas tại TP.HCM cơ bản ổn định 06/03/2026 15:31

(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, nguồn cung xăng dầu, gas trên địa bàn thành phố trong ngắn hạn cơ bản vẫn được bảo đảm, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung

Sở Công thương TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM tình hình kinh doanh xăng dầu và khí trong bối cảnh biến động thị trường quốc tế.

Báo cáo nêu tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt đối với dầu thô, sản phẩm dầu và khí hóa lỏng (LPG/LNG). Các tuyến vận tải chiến lược như khu vực eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô và LNG toàn cầu, đang chịu nhiều rủi ro về an ninh và logistics.

Diễn biến này đã làm gia tăng “phí rủi ro” trên thị trường năng lượng quốc tế, khiến giá dầu thô, LNG và chi phí vận tải tăng mạnh trong thời gian gần đây. Điều này có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung

Ngày 5-3, Sở Công thương đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu và khí trên địa bàn thành phố để đánh giá tình hình cung ứng và đề xuất các giải pháp điều hành. Qua tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn thành phố trong ngắn hạn cơ bản vẫn được bảo đảm.

Hệ thống phân phối hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của người dân và doanh nghiệp, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung.

Hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố hiện có 1.191 cửa hàng bán lẻ, 425 đại lý, 66 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối và hai thương nhân sản xuất, phân phối. Tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 ước khoảng 4,75 triệu tấn.

Qua báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn được duy trì ổn định, tồn kho thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Theo kịch bản tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2026 khoảng 10%, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu dự kiến tăng khoảng 5,28 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ khí dự kiến tăng khoảng 5,25 triệu tấn.

Cụ thể, báo cáo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết tồn kho ngày 1-3 khoảng 785.000 m3/tấn, tương đương 25 ngày tồn kho lưu thông. Tính cả lượng hàng mua 10 ngày đầu tháng 3, đơn vị bảo đảm tương đương khoảng 40 ngày tồn kho lưu thông.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn có tồn kho tại kho công ty ngày 1-3 khoảng 189.000 m3/tấn, tương đương 22 ngày tồn kho lưu thông. Tính cả lượng hàng mua 10 ngày đầu tháng 3, công ty bảo đảm tương đương 39 ngày tồn kho lưu thông.

Riêng đối với lĩnh vực khí đốt, TP.HCM hiện có 252 thương nhân kinh doanh khí và hệ thống 1.868 cơ sở phân phối, 216 cửa hàng trực thuộc và khoảng 230 khách hàng công nghiệp. Tổng sản lượng tiêu thụ khí năm 2025 ước khoảng 4,76 triệu tấn. Nhìn chung, hoạt động cung ứng khí hiện vẫn ổn định, bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Về giá cả trong nước, theo các kỳ điều hành của Liên Bộ Công thương - Bộ Tài chính, giá xăng dầu đầu năm 2026 có xu hướng tăng. Tương tự, giá gas trong nước được điều chỉnh theo giá thế giới và chi phí nhập khẩu. Ngày 1-1, giá gas là 446.000 đồng/bình 12 kg, đến ngày 5-3 duy trì ở mức 460.000 đồng. So với xăng dầu, giá gas biến động thấp hơn do nguồn cung toàn cầu tương đối ổn định.

Người dân TP.HCM đổ xăng vào tối ngày 5-3. Ảnh: TÚ UYÊN

Xem xét cho phép các xe bồn chở xăng dầu, gas vào nội thành giờ cao điểm

Thời gian qua, Sở Công thương TP.HCM đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường nắm tình hình cung cầu, kiểm tra trọng tâm các thương nhân kinh doanh xăng dầu, khí. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm giả, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, vi phạm quy định về chất lượng và đo lường.

Sở cũng đã yêu cầu các thương nhân duy trì hoạt động kinh doanh liên tục; không găm hàng, không bán nhỏ giọt, không tự ý ngừng bán; chủ động rà soát tồn kho và kế hoạch nhập hàng; duy trì mức dự trữ thương mại phù hợp.

Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành bổ sung nhằm chủ động ứng phó biến động thị trường năng lượng quốc tế. Cụ thể, đơn vị này thiết lập cơ chế theo dõi nguồn cung xăng dầu và khí theo ngày. Các thông tin về tồn kho, kế hoạch nhập khẩu và sản lượng cung ứng, năng lực phân phối được cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu và triển khai cơ chế hỗ trợ vận chuyển trong tình huống cần thiết. Trong đó, cơ quan chức năng xem xét cho phép xe bồn lưu thông vào nội thành trong khung giờ cao điểm. Giải pháp này nhằm kịp thời bổ sung hàng cho các cửa hàng bán lẻ khi nhu cầu tăng đột biến.

Song song đó, Sở phối hợp với Chi cục Hải quan Khu vực II để thiết lập cơ chế ưu tiên thông quan nhanh cho các lô hàng xăng dầu, khí nhập khẩu khi phát sinh tình huống chậm chuyến, gián đoạn vận tải hoặc nhập khẩu bổ sung khẩn cấp.