Chỉ từ 2,9 triệu đồng, du khách được ngắm toàn cảnh TP.HCM bằng trực thăng 06/03/2026 15:59

(PLO)- Từ ngày 11-3, du khách có thể trải nghiệm ngắm toàn cảnh TP.HCM từ trên cao mức giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng/khách.

Sáng 6-3, các đơn vị lữ hành tại TP.HCM đã ký kết khai thác các chuyến bay bằng trực thăng để phát triển thêm sản phẩm du lịch mới cho TP Hồ Chí Minh.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết sản phẩm du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và bay thí điểm từ năm 2022 do nhiều vướng mắc về cơ chế phối hợp, tổ chức khai thác và quản lý địa giới nên chưa đưa vào khai thác ổn định.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: THU TRINH.

Dù TP.HCM và khu vực lân cận có nhiều tiềm năng phát triển loại hình này, việc triển khai trước đây gặp khó khi đơn vị tổ chức ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong khi điểm xuất phát và thị trường khách chủ yếu tại TP.HCM. Hiện một số nút thắt đã dần được tháo gỡ nhờ sự tăng cường liên kết giữa các địa phương.

“Thời gian tới, TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng các tuyến bay, đồng thời kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh kết nối với du lịch đường thủy và các điểm đến nổi bật”, bà Hiếu nói.

Du khách trải nghiệm cảm giác mới lạ khi nhìn ngắm phố biển Vũng Tàu và TP.HCM từ trực thăng. Ảnh: THU TRINH.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Vinagroup cho biết khu vực Vũng Tàu - Hồ Tràm đang thu hút đông đảo du khách, tạo thêm thị trường cho sản phẩm. Tour trực thăng không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mang đến trải nghiệm ngắm toàn cảnh TP.HCM từ trên cao.

Theo ông Mẫn, các chuyến bay trực thăng đều được bảo hiểm theo quy định của ngành hàng không quốc tế. Trong đó, công ty trực thăng chịu trách nhiệm về an toàn bay và bảo hiểm, còn doanh nghiệp lữ hành đảm nhiệm việc khai thác và phân phối sản phẩm.

Trước mỗi chuyến bay, du khách phải khai báo thông tin sức khỏe và được cung cấp đầy đủ quy định an toàn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Do trực thăng có độ ồn lớn, du khách lần đầu được khuyến nghị trải nghiệm các chuyến bay ngắn khoảng 15 phút.

Trong trường hợp phát sinh sự cố sức khỏe, các cơ sở y tế tại Vũng Tàu luôn sẵn sàng hỗ trợ. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận khách đến vận hành chuyến bay đều được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Các đơn vị lữ hành ký kết hợp tác dịch vụ trực thăng "Ngắm TP.HCM từ trên cao". Ảnh: THU TRINH.

Dự kiến những chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 11-3 tại sân bay Vũng Tàu - số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng, TPHCM.

Hành trình bay ngắm TP.HCM từ trên cao xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, có 4 lựa chọn với thời gian bay từ 15 đến 60 phút. Cụ thể: Vung Tau Skyview Tour (15 phút); Green Horizon Tour (30 phút) kết nối Vũng Tàu và Cần Giờ; Green Coastline Tour (40 phút) đi Long Hải - Hồ Tràm; Skyline Discovery Tour (60 phút) từ Vũng Tàu đến trung tâm TP.HCM và Cần Giờ.

Mức giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng/khách áp dụng cho tour 15 phút, các tour dài hơn có giá tương ứng theo thời gian bay và vị trí ghế.