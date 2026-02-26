Phú Quốc thành lập Đội Phản ứng nhanh du lịch hỗ trợ du khách 24/7 26/02/2026 17:57

(PLO)- UBND đặc khu Phú Quốc thành lập Đội phản ứng nhanh du lịch nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về giá cả, chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự cho du khách.

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa ban hành Quyết định thành lập Đội phản ứng nhanh du lịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phân công bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu làm Đội trưởng. Hai Phó Đội trưởng gồm: Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu và ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.

UBND đặc khu Phú Quốc thành lập Đội phản ứng nhanh du lịch nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về giá cả, chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự﻿. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Quyết định thành lập, Đội phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc có nhiệm vụ tiếp nhận và phân loại thông tin phản ánh của du khách 24/7. Khi có sự việc xảy ra, lực lượng này sẽ kịp thời có mặt tại hiện trường hỗ trợ, kết nối để giải quyết các vụ việc liên quan giá cả, chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự và an toàn cho du khách…

Đồng thời, Đội cũng sẽ hướng dẫn các thủ tục theo quy định của pháp luật, tư vấn các thông tin cần thiết cho khách du lịch; hỗ trợ tìm kiếm thất lạc… Ngoài ra, Đội còn tổ chức sơ cấp cứu ban đầu đối với các trường hợp tai nạn, bệnh lý, nhanh chóng hỗ trợ, chuyển đến cơ sở điều trị phù hợp.

Đội phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc có hình thức ghi nhận bằng văn bản hoặc hình ảnh để tiếp nhận tài liệu phản ánh của du khách, tài liệu giải trình của cá nhân, tổ chức liên quan. Đội tuần tra bằng phương tiện riêng vào các giờ cao điểm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Đội phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc có thể tiến hành yêu cầu tạm dừng ngay lập tức hành vi vi phạm tại hiện trường, như: chèo kéo, hành hung khách… trong khi chờ cơ quan chức năng đến xử lý. Mặt khác, Đội có thể trao đổi, phối hợp, thông báo cho lực lượng tại các Tổ công tác địa bàn, các khu phố và lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp tham gia khi xảy ra sự cố để hỗ trợ bảo vệ hiện trường.

“Đội phản ứng nhanh hoạt động trên nguyên tắc không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn. Trong quá trình hoạt động, từng thành viên luôn giữ thái độ đúng mực, lịch sự, hỗ trợ tối đa cho du khách và cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn” - Quyết định thành lập nêu.