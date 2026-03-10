Vé máy bay đi châu Âu khan hiếm, doanh nghiệp lữ hành thay đổi lộ trình tour 10/03/2026 10:27

(PLO)- Giá vé máy bay từ Việt Nam đi châu Âu tăng vọt lên mức hơn 100 triệu đồng mỗi chiều do nguồn cung khan hiếm và tác động từ xung đột Trung Đông.

Giá vé máy bay từ Việt Nam đi châu Âu đang tăng mạnh, nhiều chặng ghi nhận mức giá lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi chiều do khan hiếm nguồn cung. Biến động hàng không quốc tế từ xung đột tại Trung Đông không chỉ khiến chi phí tăng mà còn buộc các doanh nghiệp lữ hành và du khách phải điều chỉnh hành trình.

Vé bay châu Âu khan hiếm, giá cao

Giá vé các chuyến bay thẳng từ Việt Nam đi châu Âu đang tăng mạnh. Theo ghi nhận, nhiều chặng bay từ Hà Nội đi châu Âu của Vietnam Airlines đã hết vé đến cuối tháng 3. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài chủ yếu chỉ còn ghế hạng thương gia với mức giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, trên chặng Hà Nội - Frankfurt (Đức), nhiều ngày bay trong tuần đầu tháng 3 hiển thị tình trạng hết vé chiều từ Việt Nam sang châu Âu. Những ngày còn ghế ghi nhận mức giá hơn 100 triệu đồng/chiều, một số ngày khác dao động từ khoảng 42 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội Frankfurt (Đức). Ảnh chụp màn hình.

Các hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Paris, London, Frankfurt cũng ghi nhận hạng phổ thông đã hết vé đến hết tháng 3. Hệ thống chủ yếu còn hạng thương gia với giá từ khoảng 60 triệu đến 280 triệu đồng/chiều. Thông thường nếu đặt sớm, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chỉ dao động khoảng 25–30 triệu đồng.

Anh Lê Quang Huy, một du khách tại TP.HCM, cho biết giá vé chặng TP.HCM - Frankfurt tăng rất mạnh. “Tháng trước tôi vẫn thấy vé khứ hồi hạng phổ thông khoảng 28-32 triệu đồng nếu đặt sớm nhưng hiện nay tìm vé bay thẳng gần như không còn. Nếu phải đi gấp, chi phí tăng gấp nhiều lần” - anh Huy nói.

Tương tự, chị Phạm Thu Trang (Hà Nội) dự định bay đi Paris vào giữa tháng 3 phải thay đổi kế hoạch vì giá vé quá cao. Với gia đình đi 3–4 người, tổng chi phí quá lớn nên chị đang cân nhắc lùi chuyến đi hoặc bay quá cảnh để tiết kiệm.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, xung đột tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hàng không dân dụng. Nhiều chuyến bay buộc phải chuyển sang hành lang phía Bắc hoặc phía Nam khiến thời gian bay kéo dài và làm tăng chi phí khoảng 2.000 USD mỗi chuyến.

Nếu xung đột tiếp tục leo thang, Vietnam Airlines có thể phải chi thêm phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh, tăng khoảng 10–15% đối với các tàu bay khai thác trên đường bay xuyên lục địa gần khu vực xung đột.

Về phía hạ tầng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) ước tính thất thu gần 250.000 USD mỗi tuần từ hoạt động điều hành bay do một số hãng Trung Đông tạm dừng khai thác. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng có thể giảm khoảng 10,9 triệu USD mỗi tháng từ phí phục vụ hành khách và dịch vụ.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với ACV xem xét giảm giá dịch vụ sân đỗ đối với các hãng bay bị ảnh hưởng. Nếu tình hình kéo dài, cơ quan này sẽ đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp, đồng thời cân nhắc kiến nghị cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không.

Doanh nghiệp lữ hành xoay xở tìm đường bay mới

Ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó trước biến động của hàng không quốc tế.

Nếu tình hình sớm được kiểm soát và các hãng bay khôi phục lịch khai thác, thị trường có thể phục hồi nhanh. Ngược lại, nếu bất ổn kéo dài, nhiều tour phải điều chỉnh hành trình, thay đổi giờ bay và tăng chi phí dự phòng. Giá nhiên liệu tăng cũng khiến chi phí khai thác và giá tour bị đẩy lên, làm giảm lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Với các tour châu Âu như tuyến Hà Nội - Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Ý, Vatican, trước đây doanh nghiệp thường chọn bay quá cảnh tại Dubai, Doha hoặc Abu Dhabi. Tuy nhiên, bất ổn tại khu vực này khiến một số không phận bị hạn chế. Nhiều chuyến bay phải đổi giờ, bay vòng hoặc hủy chuyến, dẫn đến việc đoàn khách đến châu Âu trễ giờ, ảnh hưởng ngày đầu chương trình.

Nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên tư vấn khách chuyển sang các hãng bay không đi qua Trung Đông. Ảnh: THU TRINH.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên tư vấn khách chuyển sang các hãng bay không đi qua Trung Đông. Đơn cử là các chuyến bay thẳng Hà Nội - Paris của Vietnam Airlines hoặc quá cảnh tại Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Dù giá vé có thể cao hơn nhưng lịch trình ổn định và ít rủi ro.

Hiện nhiều chặng như Dubai - Abu Dhabi, Doha hay Saudi Arabia tạm thời bị ảnh hưởng do đây là trung tâm trung chuyển của các hãng Emirates, Qatar Airways, Etihad, Turkish Airlines.

Đại diện Du lịch Việt cũng cho biết khi giá xăng dầu biến động mạnh, chi phí vận chuyển trong nước khó ổn định. Trước đây, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng giá xe dài hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện nay, nhiều đơn vị vận tải chỉ báo giá theo từng thời điểm. Điều này khiến việc xây dựng bảng giá tour ổn định trở nên khó khăn, kéo theo việc điều chỉnh giá của khách sạn, nhà hàng.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy nhóm tour Trung Đông – Bắc Phi như Dubai, Doha, Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập có lượng khách chốt tour mới giảm mạnh. Một số đoàn dự kiến khởi hành trong tháng 3–4 phải tạm dừng, nhiều du khách xin hủy do tâm lý lo ngại.

Các tuyến tour châu Âu bay quá cảnh Trung Đông vẫn được quan tâm, nhưng du khách hỏi kỹ hơn về đường bay. Thậm chí khách đề nghị đổi sang các hãng bay quá cảnh Singapore, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản dù chi phí cao hơn.

Đoàn khách Việt du lịch Dubai dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: THU TRINH.

Trong bối cảnh nhiều không phận tại Iran, Iraq, Israel, Jordan, Bahrain, Qatar… bị đóng, tour Thổ Nhĩ Kỳ dù vẫn có khách nhưng tỉ lệ xin dời lịch tăng rõ rệt. Các đoàn mới được bán thận trọng và ưu tiên khởi hành ở giai đoạn xa hơn.

Đại diện Công ty Tugo khuyến nghị du khách đi châu Âu nên chủ động đặt vé sớm, lựa chọn hành trình có nhiều phương án trung chuyển. Nếu tình hình Trung Đông chưa hạ nhiệt, khách Việt có xu hướng chuyển sang các điểm đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á hoặc chọn các đường bay an toàn hơn đến châu Âu.

Doanh nghiệp sẽ duy trì sản phẩm Trung Đông ở mức vừa phải và bám sát các khuyến cáo an ninh. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh các tuyến tour sử dụng hãng bay có đường bay ổn định, bay thẳng để đảm bảo thông tin đầy đủ cho du khách.