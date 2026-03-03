Hãng hàng không nước ngoài hủy 13 chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông 03/03/2026 17:14

(PLO)- Theo hãng bay nước ngoài, có 2.565 hành khách bị ảnh hưởng do chiến sự ở Trung Đông, được miễn phí đổi ngày bay hoặc hoàn vé theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, hãng hàng không Qatar Airways hủy 13 chuyến máy bay đi và đến Việt Nam.

Cụ thể, từ 3-3 đến 5-3, hãng hủy 8 chuyến đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất và 5 chuyến đi và đến sân bay Nội Bài. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng là 2.565 người.

Đối với hành khách có vé trong giai đoạn từ 28-2 đến 10-3, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ gồm: miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày bay ban đầu; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định.

Do lưu lượng cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cao, hãng khuyến nghị hành khách chỉ liên hệ trực tiếp nếu hành trình dự kiến trong vòng 48 giờ tới. Hành khách có thể chủ động quản lý đặt chỗ và thay đổi qua website chính thức hoặc ứng dụng di động của hãng. Trường hợp đặt vé qua đại lý hoặc nền tảng bên thứ ba, hành khách liên hệ đơn vị xuất vé để được hỗ trợ.

Nhiều chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các nước Trung Đông bị huỷ. Ảnh: V.LONG

Liên quan các chuyến bay đến Trung Đông, Bộ Xây dựng cũng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động theo dõi, đánh giá tình hình an ninh, an toàn hàng không khu vực và thế giới, đặc biệt tại Trung Đông; kịp thời ban hành khuyến cáo, chỉ đạo điều hành khai thác bay phù hợp thực tế.

Cục cần chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam rà soát kế hoạch khai thác, đánh giá rủi ro an toàn đối với các đường bay quốc tế có khả năng bị ảnh hưởng; không tổ chức khai thác qua các khu vực, vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời tăng cường giám sát an toàn khai thác bay, quản lý hoạt động bay dân dụng trong điều kiện phát sinh rủi ro do xung đột vũ trang; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và nhà chức trách hàng không các nước liên quan để cập nhật thông tin, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam theo dõi chặt chẽ hoạt động bay khu vực, xây dựng phương án điều hành phù hợp khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh đường bay quốc tế; bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin điều hành bay, hỗ trợ kịp thời các hãng trong quá trình khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác cảng hàng không được giao chủ động nguồn lực khi phát sinh điều chỉnh lịch bay, hủy chuyến, điều chỉnh đường bay; phối hợp phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh, an toàn tại các cảng hàng không.