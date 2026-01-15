25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026, có đại diện từ Việt Nam 15/01/2026 14:49

(PLO)- AirlineRatings vừa công bố danh sách các hãng hàng không an toàn nhất năm 2026, trong đó nhiều vị trí thay đổi so với những năm trước.

Năm qua đã ghi nhận nhiều sự cố được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi, bao gồm vụ tai nạn máy bay Air India với một hành khách sống sót, vụ va chạm trực thăng của American Airlines tại Washington DC và sự cố máy bay Delta bị lật khi hạ cánh tại Toronto. Những thông tin này khiến không ít người đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc đi máy bay.

Máy bay vẫn là hình thức di chuyển an toàn nhất hiện nay

Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng không, những sự cố trên không phản ánh xu hướng chung của ngành. Dữ liệu dài hạn cho thấy tỉ lệ sự cố trên mỗi chuyến bay hiện ở mức rất thấp, do đó, việc đi máy bay vẫn là một trong những hình thức di chuyển an toàn nhất.

Theo bà Sharon Petersen, CEO của AirlineRatings, việc xếp hạng được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Các tiêu chí bao gồm tỉ lệ sự cố và tai nạn, chương trình đào tạo phi công, các cuộc kiểm toán an toàn quốc tế, mức độ minh bạch của hãng hàng không và tuổi đời đội bay.

Việt Nam có đại diện góp mặt trong danh sách 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026. Ảnh minh họa: AI

Bà Petersen nhấn mạnh rằng tính minh bạch đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đánh giá. Việc các hãng sẵn sàng tham gia đánh giá và chia sẻ thông tin giúp AirlineRatings có cái nhìn toàn diện hơn, trong khi sự thiếu phản hồi khiến việc đánh giá trở nên khó khăn.

Tuổi đời đội bay cũng được xem xét, không phải vì máy bay cũ không an toàn, mà vì theo thời gian, khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật có thể tăng lên, ngay cả khi được bảo trì tốt.

Một điểm mới trong báo cáo năm 2026 là việc chú trọng hơn đến yếu tố nhiễu động không khí. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây rủi ro cho hành khách và phi hành đoàn.

Khoảng cách giữa các hãng là rất nhỏ

Theo AirlineRatings, sự khác biệt điểm số giữa các hãng hàng không an toàn nhất hiện nay là rất nhỏ. Khoảng cách từ vị trí số một đến vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng chỉ chưa đến 4 điểm. Ngay trong nhóm dẫn đầu, chênh lệch giữa các hãng còn ít hơn nữa.

Sharon Petersen cho rằng trong bối cảnh này, việc xếp hạng theo thứ tự có thể gây hiểu nhầm cho công chúng. Bà nhận định rằng tất cả các hãng lọt vào top 25 đều đạt tiêu chuẩn an toàn rất cao, và sự khác biệt chủ yếu nằm ở các chi tiết vận hành.

Năm 2026, Etihad được xếp là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ an toàn nhất thế giới. Kết quả này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố như đội bay trẻ, lịch sử không có tai nạn nghiêm trọng, khả năng quản lý nhiễu động trong khoang hành khách và tỉ lệ sự cố thấp trên mỗi chuyến bay.

Đứng sau Etihad là Cathay Pacific, Qantas, Qatar Airways và Emirates. Air New Zealand, hãng từng đứng đầu trong hai năm trước, xếp thứ 6 trong năm nay. Sự thay đổi này liên quan đến tỉ lệ sự cố, tuổi đời đội bay và một phần yếu tố chuỗi cung ứng.

Báo cáo năm nay cũng ghi nhận sự trở lại của Singapore Airlines, sau khi hãng này từng bị loại khỏi danh sách do một sự cố nhiễu động nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có Starlux và Fiji Airways, hai cái tên lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Hãng hàng không giá rẻ vẫn đạt mức độ an toàn cao

Trong nhóm hãng hàng không giá rẻ, HK Express được đánh giá cao nhờ tỉ lệ sự cố thấp. Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện lần đầu của Spring Airlines China, đánh dấu lần đầu một hãng hàng không Trung Quốc góp mặt trong bảng xếp hạng.

Dù năm qua xuất hiện nhiều sự cố được chú ý, nhưng AirlineRatings khẳng định hàng không hiện đại vẫn duy trì mức an toàn rất cao. Trong nhiều trường hợp, rủi ro khi di chuyển đến sân bay còn cao hơn rủi ro trong suốt chuyến bay.

Bà cũng cho rằng cần chú ý nhiều hơn đến an toàn trong khoang hành khách, bên cạnh máy bay và phi công, bởi vai trò của phi hành đoàn là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

25 hãng hàng không dịch vụ đầy đủ an toàn nhất năm 2026

Etihad

Cathay Pacific

Qantas

Qatar

Emirates

Air New Zealand

Singapore Airlines

EVA Air

Virgin Australia

Korean Air

Starlux

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

ANA

Alaska Airlines

TAP Portugal

SAS

British Airways

Vietnam Airlines

Iberia

Lufthansa

Air Canada

Delta Air Lines

American Airlines

Fiji Airways

25 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất năm 2026