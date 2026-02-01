Để văn hóa ứng xử trở thành 'hạ tầng mềm' của du lịch 01/02/2026 10:04

​(PLO)- Chỉ một đoạn clip xô xát lan truyền trên mạng xã hội cũng đủ làm ảnh hưởng hình ảnh điểm đến, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chấn chỉnh văn hóa ứng xử du lịch một cách quyết liệt.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm du khách nước ngoài và một số thanh niên Việt Nam tại Nha Trang (Khánh Hòa), thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

​Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa ứng xử tại các điểm đến du lịch. Đây là yếu tố then chốt nếu Việt Nam muốn nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng sức hút với khách quốc tế.

​Giải quyết bất cập bằng văn hóa ứng xử

​Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc AZA Travel, vụ việc phản ánh những bất cập trong mối quan hệ ứng xử giữa cộng đồng địa phương và du khách quốc tế. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi, những hình ảnh tiêu cực dù chỉ mang tính cá biệt vẫn có thể để lại hệ lụy lâu dài.

​"Đây là lời cảnh báo rõ ràng, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn. Trong đó vai trò của chính quyền địa phương tại điểm đến là yếu tố quyết định, song hành với công tác tuyên truyền", ông Đạt nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, thái độ ứng xử văn minh của cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt để giữ chân khách quốc tế. Ảnh: THU TRINH.

Dưới góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Trần Thị Minh Anh, đại diện một công ty chuyên đón khách quốc tế tại TP.HCM, cho rằng các vụ xô xát dù không phổ biến vẫn tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường.

Theo bà Minh Anh, một vài hình ảnh xấu lan truyền, nếu không được xử lý thấu đáo, có thể làm suy giảm niềm tin mà doanh nghiệp phải mất nhiều năm gây dựng.

​Bà Minh Anh cho rằng chính quyền cần coi văn hóa ứng xử của cộng đồng là một phần của "hạ tầng mềm" du lịch. Đây không chỉ là những bộ quy tắc khuyến nghị mà cần được đầu tư bài bản, có chế tài rõ ràng và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng chủ thể.

​Cùng quan điểm, bà Lê Thị Thanh Hương, đại diện một doanh nghiệp inbound tại TP.HCM, cho rằng những clip xô xát, chặt chém lan truyền trên mạng xã hội trực tiếp làm khó doanh nghiệp khi tư vấn, bán sản phẩm và giữ uy tín với các đối tác.

​Chia sẻ từ góc nhìn du khách, anh Phạm Văn Hòa (Khánh Hòa) cho rằng những hình ảnh xô xát gây cảm giác phản cảm, rất dễ hình thành những đánh giá tiêu cực, Do đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để không làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch.

​Thêm hướng dẫn, quy định phù hợp từng địa phương

​Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch và Xã hội cho biết cần chuyển từ cách làm mang tính nhắc nhở sang các biện pháp xử lý thật quyết liệt.

Các địa phương cần thiết lập cơ chế phản ứng nhanh tại điểm đến, bao gồm đường dây nóng hoạt động 24/7, tổ tuần tra du lịch chuyên trách và đầu mối tiếp nhận phản ánh bằng nhiều ngôn ngữ. Khi sự cố xảy ra, việc xử lý kịp thời, minh bạch và công khai kết quả không chỉ giúp bảo vệ du khách mà còn tạo hiệu ứng răn đe, ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

​Theo ông Phương, về lâu dài cần gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người đứng đầu địa bàn với chất lượng môi trường du lịch.

​Đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng những hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội cần được xử lý nghiêm.

Để ngăn chặn hiệu quả, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng: Với cư dân tại điểm đến thông qua tổ dân phố, đoàn thể còn với du khách thông qua doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên ngay từ khâu nhập cảnh. Bên cạnh đó, việc kịp thời tôn vinh những hành động đẹp cũng là giải pháp quan trọng nhằm lan tỏa hình ảnh tích cực.

Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện là cách bền vững nhất để nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. Ảnh: THU TRINH.

Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam nhấn mạnh thái độ ứng xử văn minh của cộng đồng địa phương giữ vai trò then chốt. Đây không chỉ là yếu tố tạo thiện cảm ban đầu mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tỉ lệ quay trở lại của du khách.

​Theo vị đại diện này, chính quyền địa phương cần phát huy vai trò quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn xử lý tình huống và xử nghiêm các hành vi vi phạm. Việc tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cộng đồng được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng thương hiệu bền vững.

​Để hạn chế mặt trái, từ tháng 3-2017, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn cần thêm các quy định phù hợp với đặc thù từng địa phương để việc thực thi trở thành hành động thường nhật.