Khởi tố thanh niên hành hung, kéo lê bạn gái ở Hải Phòng 13/03/2026 15:42

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, Bàn Văn Huấn đã dùng tay chân đánh vào mặt, túm áo kéo lê chị HAT trên đường bến phà Giải.

Ngày 13-3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố Bàn Văn Huấn (35 tuổi, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, Bàn Văn Huấn và chị HAT (24 tuổi, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) có quan hệ tình cảm.

Bàn Văn Huấn (áo trắng) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CAHP

Khoảng 7 giờ ngày 8-3, Huấn cùng chị T đi taxi từ nơi ở của chị T đến phà Giải thuộc xã An Thành (TP Hải Phòng). Sau đó, cả hai đi bộ lên phà để đến nhà người quen ở xã Hà Nam (TP Hải Phòng).

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường về, Huấn và chị HAT phát sinh mâu thuẫn. Huấn dùng tay chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải. Hậu quả, chị T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 8-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, nằm bên lề đường trong tình trạng trang phục xộc xệch. Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.

Cảnh Bàn Văn Huấn kéo lê chị H.A.T trên đường. Ảnh cắt clip

Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói lớn: "Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!". Sau đó, người đàn ông tiếp tục kéo cô gái đi trong tình trạng cơ thể có nhiều thương tích, quần áo rách và có vết máu...