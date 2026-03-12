Người bệnh bị phù nề, hoại tử sau khi sử dụng 'thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường' 12/03/2026 18:21

(PLO)- Các đối tượng dưới mác thảo dược 'Hoàng Minh Đường' tự xưng là “thần y” cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, tuy nhiên nhiều nạn nhân sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Liên quan đến chuyên án phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Toàn (40 tuổi), Lê Đình Tiến (30 tuổi), ngụ ở xã Bá Thước, Thanh Hóa và 10 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định.



Nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử

Ngày 12-3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về thủ đoạn gắn mác "bài thuốc gia truyền 3 đời" và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân trên toàn quốc, tuy nhiên nhiều nạn nhân sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan công an về thủ đoạn bán thuốc xương khớp. Ảnh: ĐH

Theo lời khai của các đối tượng, thông qua các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông, quảng bá về bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, các đối tượng đã tự mình liên hệ với nhiều người dân để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ theo nhu cầu.

Sau đó các đối tượng đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất và trộn theo tỷ lệ làm thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Ngoài việc bào chế thuốc rởm từ lá, vỏ cây, Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996) và các đối tượng cầm đầu đường dây còn sử dụng công cụ quảng cáo hiện đại, biến một cơ sở sản xuất thủ công trái phép thành một “tập đoàn y dược” uy tín trong mắt nhiều người nhẹ dạ, cả tin.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc".

Các đối tượng đã thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như: Bộ phận Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok.

Họ sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các Đài Truyền hình uy tín và các Hiệp hội đông y để tạo lòng tin giả tạo. Bộ phận tư vấn online chuyên sử dụng các "kịch bản" được soạn sẵn để mạo danh bác sĩ, cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc.

Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không hề có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối ngũ đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm chặt, xay nghiền thành bột trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với nhiều nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.



Thu lợi bất chính 227 tỉ đồng

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ. Ảnh: ĐH

Kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Qua chuyên án nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân về tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của người dân để thổi phồng công dụng, gắn mác “thần dược”, “bài thuốc gia truyền”, từ đó trục lợi bất chính.

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm chữa bệnh được quảng cáo trên mạng, đặc biệt là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.