Đề thi lớp 10 vừa sức, điểm chuẩn dự báo tăng 03/06/2026 06:01

(PLO)- Nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá đề thi vào lớp 10 tại TP.HCM vừa sức, phù hợp với tình hình học sinh TP.HCM sau sáp nhập. Do đó, điểm chuẩn sẽ tăng.

Ngày 2-6, hơn 151.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM đã hoàn thành xong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027, sau khi thi môn cuối cùng là toán.

Đề thi vừa sức, không đánh đố thí sinh

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp), đánh giá đề thi bám sát các định hướng và cấu trúc đã công bố, không xuất hiện những câu hỏi quá mới lạ hay mang tính chất đánh đố, gây hoang mang cho học sinh.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), chia sẻ những năm trước đề toán luôn gây khó cho thí sinh. Thế nhưng đề toán thi lớp 10 năm nay vừa sức, bám sát định hướng từ đầu năm học của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Hơn 151.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM đã hoàn thành xong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Khoa đánh giá các câu hỏi từ 1 đến 5 đều nằm trong vùng kiến thức rất quen thuộc. “Các câu 1, 2 và 3 là những dạng toán cơ bản đã được ôn tập rất kỹ. Ngay cả câu số 5 về hình học không gian cũng rất dễ chịu khi đưa vào hai hình học cơ bản là hình trụ và hình cầu. Câu hỏi chỉ dừng lại ở mức yêu cầu tính thể tích, diện tích nên học sinh có lực học từ trung bình khá trở lên đều có thể vận dụng công thức và hoàn thành tốt” - ông Khoa nói.

Đối với bài toán hình học phẳng, câu a vừa sức học sinh có học lực trung bình, câu b đòi hỏi tư duy hơn một chút dành cho đối tượng khá và giỏi. Riêng câu c của bài hình học và bài toán thực tế số 6 phân hóa học sinh.

Đồng quan điểm, ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành), cho hay đề thi lớp 10 bám sát định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có sự tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi cho học sinh ở tất cả khu vực sau sáp nhập.

“Đề được thiết kế ở mức độ vừa phải, không đánh đố hay có những câu hỏi quá khó. Cụ thể, đề ngữ văn và tiếng Anh tương đối nhẹ nhàng. Đặc biệt, đề toán có cấu trúc và mức độ khó tương đồng với đề tham khảo” - ông Khoa nói.

Dù đề được đánh giá là “dễ thở” nhưng vẫn đảm bảo được mức độ phân hóa nhất định để tuyển sinh.

“Việc ra đề ở mức độ vừa sức như năm nay là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức một kỳ thi chung quy mô lớn ở cả ba khu vực. Việc tiết chế độ khó giúp đề thi phản ánh đúng năng lực thực tế của học sinh theo tinh thần đổi mới của chương trình học, đồng thời không gây sốc hay tạo áp lực cho các em ở các vùng xa trung tâm” - ông Khoa nói.

Do đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, điểm chuẩn được dự đoán sẽ tăng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, theo bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Thạnh (phường Bến Cát), đề bám sát định hướng ôn tập từ đầu của Sở GD&ĐT nên học sinh không bị bất ngờ hay gặp phải cảm giác “lạ đề”.

Ông Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn - đơn vị chuyên giải đề thi lớp 10, nhấn mạnh so với mùa thi trước, độ khó của ba môn thi đã giảm xuống 10%-20%. Sự điều chỉnh này được xem là một bước đi hợp lý nhằm hài hòa trình độ học sinh giữa các khu vực, đặc biệt là khi kỳ thi năm nay mở rộng quy mô.

“Đề tiếng Anh dễ hơn. Môn ngữ văn dù mang tính thực tế, nội dung tương đối hấp dẫn nhưng nhìn chung vẫn dễ chịu hơn các năm trước. Riêng với môn toán, “ma trận” đề thi đã được giảm tải rất nhiều, phần lớn là các dạng toán quen thuộc. Tuy nhiên, đề vẫn có hai câu phân loại học sinh mà chỉ những em thực sự xuất sắc mới có thể giải quyết” - ông Danh nói.

Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT TP.HCM có thể xem xét tổ chức tuyển bổ sung. Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm chuẩn biến động

Nhờ đề thi “hạ nhiệt” ở cả ba môn, đặc biệt là môn toán không còn đóng vai trò kéo điểm xét tuyển xuống như mọi năm nên ông Nguyễn Đăng Khoa dự báo phổ điểm toán ở mức 7. Từ đó, điểm thi lớp 10 được dự đoán sẽ tăng so với năm ngoái. Mức tăng tổng điểm ba môn dao động từ 1,5 đến 2,5 điểm. Điều này cũng kéo theo điểm chuẩn sẽ tăng.

“Mức tăng mạnh nhất chắc chắn sẽ nằm ở các trường thuộc tốp giữa và tốp dưới, có thể tăng từ 2,0 đến 2,5 điểm. Những trường ở tốp cuối mọi năm lấy tầm 10,5 điểm thì năm nay hoàn toàn có thể lấy 12,5 - 13,0 điểm. Ngược lại, nhóm các trường thuộc tốp đầu sẽ có mức nhích điểm nhẹ nhàng hơn, có thể dao động khoảng từ 0,5 đến 1,0 điểm. Lý do là vì ở phân khúc này, để học sinh bứt phá giành được điểm 9, điểm 10 tuyệt đối môn toán vẫn rất khó do vướng câu 6 và câu 7C” - phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí lý giải.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Cao Đức Khoa dự báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 công lập năm nay tại TP.HCM sẽ có xu hướng tăng rõ rệt.

“Với mức độ đề thi năm nay, điểm chuẩn của các trường dự kiến sẽ tăng từ 1,0 đến 2,0 điểm tùy thuộc vào từng phân khúc trường. Đáng chú ý, sự chênh lệch và biến động mạnh nhất sẽ không nằm ở nhóm trường tốp đầu mà sẽ tập trung chủ yếu ở nhóm các trường thuộc top 2 và top 3” - ông Cao Đức Khoa nói.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn, đánh giá điểm chuẩn sẽ có biến động mạnh theo chiều hướng tăng, đặc biệt là tại khu vực 1.

“Năm nay đề thi mỗi môn đều dễ hơn năm ngoái, đồng nghĩa mỗi môn học sinh có thể tăng thêm 0,5 điểm. Như vậy, chỉ riêng yếu tố đề thi đã có thể khiến điểm chuẩn mỗi trường tăng khoảng 1,5 điểm. Cộng hưởng số lượng thí sinh năm nay đông hơn, tỉ lệ chọi cao hơn, điểm chuẩn chung cuộc của các trường nhiều khả năng sẽ tăng khoảng 2 điểm so với năm ngoái”.

Phân tích sâu hơn về mức độ ảnh hưởng, vị chuyên gia này cho rằng xu hướng tăng điểm chuẩn sẽ diễn ra đồng đều các trên toàn địa bàn khu vực 1 chứ không riêng ở một phân khúc nào. Những trường thuộc tốp đầu vốn có tỉ lệ chọi cao xưa nay chắc chắn điểm chuẩn sẽ ở mức cao. Đối với các trường thuộc tốp dưới, dù lượng thí sinh đăng ký có phần ít hơn nhưng do mặt bằng chung điểm thi của học sinh đều tăng nhờ đề thi vừa sức, nên điểm chuẩn của các trường này nhích lên.