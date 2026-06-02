Lịch chấm và thời gian công bố điểm thi lớp 10 tại TP.HCM 02/06/2026 13:49

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổ chức công tác chấm thi từ ngày mai (3-6).

Công tác chấm thi, tổng kết và đối sánh kết quả thi sẽ diễn ra đến ngày 9-6.

Thời gian công bố điểm thi lớp 10, theo Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (11 và 12-6). Theo đó, khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Sở GD&ĐT mới thực hiện ráp phách, lên điểm và công bố.

Kỳ thi lớp 10 công lập tại TPHCM diễn ra trong hai ngày là 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sau khi TP.HCM thực hiện sáp nhập.

Sau khi công bố điểm thi, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên hoặc tích hợp phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đồng thời nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng tuyển theo thời gian quy định.

Những thí sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp hoặc đã trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn sẽ được chuyển sang xét tuyển theo 3 nguyện vọng lớp 10 thường đã đăng ký.

Sau đó, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tiến hành xét tuyển và công bố điểm chuẩn lớp 10 thường. Theo quy định, học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải học tại nguyện vọng đó, mỗi học sinh chỉ trúng tuyển một trường duy nhất.