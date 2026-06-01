Đề tiếng Anh thi lớp 10 đề cập đến trí tuệ nhân tạo 01/06/2026 17:20

(PLO)- Nhiều thí sinh đánh giá đề tiếng Anh thi lớp 10 có sự phân hoá, trong đó đoạn văn điền từ đề cập đến vấn đề trí tuệ nhân tạo gây khó cho không ít thí sinh.

Chiều nay, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành xong bài thi môn thứ 2 trong kỳ thi lớp 10.

Rời phòng thi, sĩ tử với tâm trạng trái ngược.

Thí sinh TP.HCM đã hoàn thành bài thi thứ 2 của kỳ thi lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông, Ngọc Mai, học sinh Trường THCS Tân Sơn, cho biết đề gồm 40 câu.

Theo Mai, đề thi chính thức khó hơn nhiều so với phần đề thi minh hoạ. Trong đó, phần câu hỏi True/False (Đúng/Sai) và phần điền từ là hai nội dung khó nhất, có nhiều từ mới.

Cụ thể, phần True/False gồm 6 câu hỏi xoay quanh chủ đề về chuyến đi leo núi của một nhân vật. Mai cho biết bản thân chỉ tự tin nắm chắc khoảng 4 đến 5 câu.

Đối với phần điền từ và đọc hiểu, Mai cũng không chắc chắn ở hai câu gần cuối. Mai dự đoán đạt khoảng 7 điểm.

Hoàng Nam (bìa trái) rất tự tin về bài làm của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, Hoàng Nam (đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Nguyễn Công Trứ) nhận định đề thi môn tiếng Anh chiều nay khá dễ so với đề minh họa. Nam tự tin bản thân sẽ đạt trên 8 điểm, thậm chí có thể chạm mốc 8,5 điểm.

Theo Hoàng Nam, cấu trúc đề thi chứa khá nhiều kiến thức của chương trình lớp 8, tập trung ở phần viết lại câu và bài đọc. Đối với phần viết lại câu, Nam lại cho rằng tương đối dễ dàng.

Nội dung làm khó nam sinh này nhất là phần đoạn văn đục lỗ (điền từ), xoay quanh chủ đề về mặt tối và hậu quả của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả khuôn mặt. Với phần này, Nam có thể bị sai từ một đến hai câu.

Nhiều thí sinh đánh giá với đề trên có thể đạt điểm 6-7 nhưng để đạt điểm 8 trở lên không dễ dàng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Có lợi thế học tiếng Anh từ nhỏ và là học sinh giỏi nên Trương Trần Minh Khôi (học sinh Trường THCS Tân Sơn) đánh giá đề thi môn Tiếng Anh vừa sức, thậm chí dễ hơn đề minh họa. Nam sinh này tự tin có thể đạt từ 9,5 đến 9,6 điểm.

Tuy nhiên, Minh Khôi lưu ý phần câu hỏi True/False (Đúng/Sai) có nhiều yếu tố gài bẫy khiến nhiều thí sinh dễ mất điểm. Cụ thể, tại câu số 24 và 26 xoay quanh chủ đề leo núi (việc nhân vật có trèo lên hay trèo xuống), thí sinh buộc phải dịch và hiểu rõ nghĩa; nhiều bạn lầm tưởng nhân vật chỉ trèo xuống chứ không trèo lên nên đã làm sai.

Đối với đoạn văn đục lỗ về chủ đề công nghệ trí tuệ nhân tạo làm giả khuôn mặt (Deepfake) Minh Khôi cho biết bản thân làm bài khá tốt. Trước đó, Khôi rất phấn khởi vì đã hoàn thành tốt bài thi Ngữ văn.

Được biết, Minh Khôi đăng ký nguyện vọng 1 vào các Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Đối với môn Toán vào ngày mai, nam sinh này đặt mục tiêu đạt khoảng 6,5 điểm.

Tại điểm thi Trường THCS Đồng Khởi, em Phan Tuấn Anh, học sinh Trường THCS Minh Đức, nhận xét đề thi năm nay tương đối dễ, các câu hỏi bám sát kiến thức đã được ôn tập nên em làm bài khá thuận lợi.

Tuấn Anh cho biết nguyện vọng 1 của em là Trường THPT Trung học Thực hành Sài Gòn, còn nguyện vọng 2 là Trường THPT Marie Curie. Sau khi hoàn thành các môn thi trong ngày, tối nay, sẽ xem lại những nội dung trọng tâm và hệ thống lại kiến thức để tự tin bước vào môn thi cuối cùng.

Sáng mai (2-6), thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán. Đối với các em đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng vào chiều ngày 2-6.