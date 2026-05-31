Thi lớp 10 tại TP.HCM: Quy mô lớn chưa từng có, đề thi phân hoá ra sao? 31/05/2026 14:20

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với 151.269 em.

Đây là kỳ thi đầu tiên được TP.HCM tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều ngày 2-6.

78% học sinh dự thi sẽ vào lớp 10 công lập

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.

Qua thống kê, năm học 2026-2027, trong 181 trường chỉ có 4 trường giảm chỉ tiêu, còn lại tăng và giữ nguyên mức tuyển so với năm ngoái. Trong đó có 15 trường THPT có chỉ tiêu lớp 10 tăng mạnh.

Tại khu vực 1 (TP.HCM), tất cả các trường đều ổn định hoặc tăng chỉ tiêu lớp 10 so với năm 2025. Trong đó, Trường THPT Phước Kiển là ngôi trường tăng mạnh chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, với 375 chỉ tiêu. Khu vực 2, cũng trong tình trạng tương tự, tăng mạnh nhất là Trường THPT Thái Hoà với 365 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong khi đó, khu vực 3, Trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đầu danh sách khi tăng thêm 225 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Đối với lớp 10 chuyên năm nay, số lượng dự thi tăng đột biến. Bốn trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT chuyên Hùng Vương với 11.110 chỉ tiêu.

Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất. Trường nhận 5.700 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu là 805. Số lượng đăng ký gấp rưỡi năm ngoái. Tỉ lệ chọi tăng từ 4,9 lên 7,13.

Tương tự, lượng thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt hơn 2.521, tăng gần 900. Tỉ lệ chọi tăng từ 3,5 lên 4,8.

Tiếp đến là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 1.526 học sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu là 455, tỉ lệ chọi là 3,35. Cuối cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với tỉ lệ chọi là 2,52.

Trong tổng số 151.269 thí sinh dự thi, số em dự tuyển vào các loại hình chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em, trong đó chuyên Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn 1.368 thí sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định. Trong đó, 100 em đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 em là người dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Đề thi lớp 10 ra sao?

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, nội dung đề thi lớp 10 vẫn ra theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

Môn Văn gồm 2 phần đọc hiểu văn bản văn học, viết đoạn văn và đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội. Trong đó 40% yêu cầu kiểm tra năng lực đọc và 60% năng lực viết với cấp độ tư duy là 20% nhận biết, thông hiểu và vận dụng mỗi cấp độ 40%.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Trong đề có 1 câu hỏi tiếng Việt. Một số kiến thức tiếng Việt cần lưu ý gồm biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, đảo ngữ; từ tượng hình và từ tượng thanh; thành phần biệt lập trong câu; nghĩa tường minh và hàm ẩn; câu khiến, câu cảm.

Với môn Toán, nội dung kiểm tra nhằm đánh giá các năng lực toán học gồm Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hoá toán học.

Đề có 7 bài, trong đó có 4 bài là toán thực tế, nội dung kiểm tra nhằm đánh giá các năng lực toán học như: tư duy và lập luận, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, tập trung chủ yếu nội dung lớp 8 và 9.

Với môn tiếng Anh, không dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng, yêu cầu đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp.

Đề thi tập trung vào đánh giá ngữ âm (cách phát âm, cách đặt dấu nhấn từ); từ vựng, ngữ pháp; giao tiếp; viết; đọc.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, năm nay đề thi sẽ có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức của học sinh.

Đề thi môn tiếng Anh có 20% câu hỏi nhận biết, 40% thông hiểu và 40% vận dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đề ba môn được biên soạn theo dạng mở, yêu cầu học sinh tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh TP HCM từ nhiều năm nay, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Đề thi năm này sẽ được điều chỉnh độ khó phù hợp với thí sinh ở cả 3 khu vực. Đề thi vào lớp 10 phải vừa bao quát kiến thức đã được học, vừa đảm bảo độ phân hóa để tuyển sinh.