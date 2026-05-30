Sáng nay 30-5, sau 120 phút làm bài, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Văn vào lớp 10 THPT công lập.
Đề thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi, hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia tại các điểm thi.
Dưới đây là chi tiết đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội:
Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng mai 31-5, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, hơn 124.000 em đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT công lập.
Trong buổi tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi sáng hôm qua 29-5, có 123.467 thí sinh đến làm thủ tục, 615 em vắng mặt. Theo Sở GD&ĐT, các trường hợp vắng mặt này có thể là do đã có định hướng phân luồng từ sớm, học sinh quyết định đi học nghề hoặc nhập học tại các trường tư thục.