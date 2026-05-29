ĐHQG TP.HCM nói gì về nghi vấn 1 số câu hỏi đề thi đánh giá năng lực lấy từ bài quốc tế? 29/05/2026 17:15

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi đánh giá năng lực bị lộ lọt, truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng quy định.

Chiều 29-5, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM đã có thông tin chính thức liên quan đến các phản ánh về đề thi Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 năm 2026. Kỳ thi đợt 2 vừa diễn ra sáng 24-5 với hơn 170.000 thí sinh dự thi.

Theo thông tin phản hồi, sau khi kỳ thi diễn ra, một số ý kiến cho rằng có sự tương đồng giữa một số câu hỏi Logic trong đề thi ĐGNL với các bài thi quốc tế. Đồng thời, dư luận bày tỏ lo ngại khả năng một số trung tâm luyện thi đã tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện.

Trước các phản ánh, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đã tiến hành rà soát, thẩm định và đánh giá lại các câu hỏi phần Logic theo quy trình chuyên môn.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, ngân hàng câu hỏi của kỳ thi ĐGNL được xây dựng theo quy trình nhiều tầng kiểm soát. Quy trình này nhằm bảo đảm chất lượng, tính khách quan và độ tin cậy của đề thi. Đội ngũ tham gia xây dựng câu hỏi gồm các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và chuyên gia trong lĩnh vực đo lường, đánh giá giáo dục.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, các chuyên gia có tham khảo có chọn lọc mô hình, phương pháp và dạng thức đánh giá của các tổ chức khảo thí uy tín trong và ngoài nước. Việc này nhằm cập nhật xu hướng đánh giá hiện đại và nâng cao khả năng đánh giá năng lực tư duy của bài thi.

Tuy nhiên, việc tham khảo này chỉ dừng ở phương pháp xây dựng câu hỏi, cấu trúc đánh giá và mô hình đo lường năng lực, không phải sao chép hoặc sử dụng trực tiếp câu hỏi của các bài thi quốc tế.

ĐH Quốc gia TP.HCM dẫn ví dụ các tổ chức khảo thí quốc tế như ETS (Hoa Kỳ), Cambridge Assessment hay các nghiên cứu của OECD/PISA đều là những nguồn tham khảo chuyên môn phổ biến trong lĩnh vực khảo thí giáo dục.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 vừa qua. Ảnh: ĐHQG

Liên quan đến phần thi Logic, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đây là hợp phần quan trọng của kỳ thi ĐGNL. Phần thi này nhằm đánh giá năng lực tư duy và khả năng suy luận của thí sinh, thay vì kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Các câu hỏi Logic tập trung đánh giá các năng lực như lập luận logic, nhận diện quy luật và mối quan hệ, phân tích dữ kiện và điều kiện. Cạnh đó là khả năng suy luận và đưa ra kết luận trong các tình huống thông tin đa chiều.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, trên thế giới, nhiều kỳ thi chuẩn hóa và tuyển sinh quốc tế như LSAT, GMAT, GRE hay SAT cũng sử dụng các dạng câu hỏi đánh giá tư duy logic và suy luận như một thành phần quan trọng trong cấu trúc đề thi.

Về bản chất chuyên môn, các bài toán logic trong các kỳ thi đánh giá năng lực thường được xây dựng dựa trên một số mô hình suy luận phổ biến. Các mô hình này gồm sắp xếp thứ tự, phân nhóm theo điều kiện, suy luận điều kiện hoặc phân tích lập luận. Vì cùng hướng đến đánh giá các năng lực tư duy cốt lõi nên các câu hỏi thuộc cùng nhóm dạng thức có thể có những điểm tương đồng nhất định về cấu trúc logic hoặc cách tiếp cận vấn đề, ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin.

Đơn vị này cho rằng đây là đặc điểm phổ biến trong lĩnh vực khảo thí. Điều này không đồng nghĩa với việc các câu hỏi được sao chép hoặc dịch trực tiếp từ nhau.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh đã thành lập hội đồng rà soát câu hỏi thi và kiểm tra hồ sơ xây dựng, thẩm định câu hỏi. Đơn vị tiến hành rà soát quá trình biên soạn, phản biện và thử nghiệm câu hỏi, đồng thời yêu cầu chuyên gia xây dựng câu hỏi giải trình bằng văn bản và báo cáo trực tiếp trước hội đồng.

Ngoài ra, hội đồng chuyên môn cũng tiến hành đối sánh với một số dạng câu hỏi logic của các kỳ thi quốc tế được phản ánh có nội dung tương đồng.

Kết quả rà soát cho thấy các câu hỏi phần Logic trong đề thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM bảo đảm tính chính xác về mặt khoa học. Các câu hỏi được diễn đạt rõ ràng, cung cấp đầy đủ dữ kiện cần thiết và đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực tư duy logic của thí sinh.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết các câu hỏi có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời so với các câu hỏi của các kỳ thi quốc tế được đối sánh.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận hoặc mô hình logic với các bài thi đánh giá năng lực quốc tế.

Theo hội đồng rà soát, sự tương đồng về dạng thức logic không phải căn cứ để kết luận câu hỏi được dịch hoặc sao chép trực tiếp từ bài thi khác. Trong nhiều kỳ thi chuẩn hóa quốc tế, các câu hỏi cùng dạng logic có thể có cấu trúc suy luận tương tự nhưng khác nhau về ngữ cảnh, dữ kiện và cách triển khai nội dung.

Trên cơ sở kết quả rà soát và hồ sơ chuyên môn, ĐH Quốc gia TP.HCM khẳng định chưa ghi nhận căn cứ cho thấy các câu hỏi phần Logic trong đề thi ĐGNL đợt 2 năm 2026 là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho biết chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi ĐGNL bị lộ lọt, truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng quy định. Các quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi và bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu nhằm bảo đảm tính công bằng và khách quan của kỳ thi.

Sau kỳ thi ĐGNL đợt 2 năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và quy trình xây dựng đề thi.

Trong đó, đơn vị này sẽ rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi, đặc biệt với phần Logic nhằm nâng cao tính độc lập, tính đa dạng và chất lượng chuyên môn của câu hỏi. Đơn vị tăng cường tập huấn đội ngũ biên soạn và thẩm định câu hỏi về phương pháp thiết kế câu hỏi đánh giá năng lực, chuẩn mực học thuật và quy định liên quan đến tính nguyên bản của câu hỏi.

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng, tăng cường các bước rà soát, thẩm định và đối sánh chuyên môn trước khi câu hỏi được đưa vào ngân hàng và sử dụng trong đề thi.