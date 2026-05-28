Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý lỗi sai phổ biến khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp 28/05/2026 12:51

Ngày 27-5, phụ huynh TP.HCM đã truy cập vào hệ thống để đăng ký tuyển sinh cho con. Tuy nhiên, qua rà soát, Sở GD&ĐT cho biết nhiều phụ huynh đăng ký không đúng quy định.

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, trong ngày đầu tiên, nhiều người chỉ đăng ký loại hình trường đặc thù. Phụ huynh chỉ đăng ký vào các trường tiên tiến - hội nhập; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh nhưng không đăng ký hệ đại trà. Quy trình này là không đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT, hệ thống có hai loại hình để phụ huynh chọn lựa đăng ký. Thứ nhất là đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh (hệ đại trà). Thứ hai là đăng ký vào trường đặc thù.

Những phụ huynh chỉ có nhu cầu cho con học hệ đại trà thì đăng ký vào hệ đại trà. Riêng phụ huynh muốn đăng ký vào trường đặc thù bắt buộc phải đăng ký cả hai loại hình.

Quy định này nhằm đảm bảo những học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được phân bổ vào các trường đại trà theo phân tuyến nơi ở hiện tại.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày 27-5 đã có hơn 90.000 lượt phụ huynh đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh đến 17 giờ ngày 7-6.

Từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6, ban chỉ đạo tuyển sinh cấp xã và các trường đặc thù sẽ công bố kết quả xét duyệt, đồng thời cập nhật dữ liệu lên cổng tuyển sinh TP.

Kết quả tuyển sinh đầu cấp sẽ được đồng loạt công bố vào ngày 10-7.