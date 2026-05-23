Thí sinh nhận xét về đề văn thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 23/05/2026 14:40

(PLO)- Đề văn thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gợi mở để thí sinh suy ngẫm, bày tỏ ý kiến về những lựa chọn trong cuộc sống.

Kết thúc giờ làm bài môn văn không chuyên sáng 23-5, nhiều thí sinh cho biết đề văn gần gũi, giàu cảm xúc và và hỏi về "Nghịch lý của sự lựa chọn trong cuộc sống".

Thí sinh vui vì đã hoàn thành hai môn văn và tiếng Anh không chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NM

Phương Vy, học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Phong (phường An Đông), cho biết đề gồm phần đọc hiểu (4 điểm), viết đoạn văn (2 điểm) và nghị luận xã hội (4 điểm).

Theo Phương Vy, chủ đề xuyên suốt của đề là “Nghịch lý của những sự lựa chọn”. Một vấn đề khá mới mẻ nhưng lại rất gần gũi.

Ở phần đọc hiểu, đề sử dụng ngữ liệu là đoạn trích trong tác phẩm Bám víu của nhà văn Bình Nguyên Lộc.

Thí sinh sẽ đọc kỹ văn bản từ đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiểu câu và một số nội dung trong văn bản.

Với phần nghị luận văn học, đề yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ để phân tích diễn biến tâm lý nhân vật nhằm làm rõ chủ đề hoặc phân tích nghệ thuật kể chuyện hoặc cách sử dụng từ ngữ Nam Bộ của tác giả trong tác phẩm.

Nhiều thí sinh đánh giá đề văn gần gũi, mang tính thời sự và khơi gợi cảm xúc. Ảnh: NM

Phần nghị luận xã hội, từ một đoạn văn bản có liên quan đến tác phẩm ở phần đọc hiểu, đề yêu cầu học sinh xác định vấn đề được đặt ra. Từ đó, liên hệ sự chọn lựa với học sinh trong độ tuổi 14-15 và tìm giải pháp.

Đông Nghi, một thí sinh đến từ miền Tây cho hay em khá ấn tượng với đề thi văn không chuyên sáng nay.

Ở phần đọc hiểu, đề đưa vào ngữ liệu là đoạn trích trong tác phẩm Bám víu. Câu chuyện xoay quanh cuộc đối thoại đầy chiêm nghiệm giữa ba nhân vật tại một làng chài nghèo gồm một cậu bé, một họa sĩ và một ông lão.

Đứng trước lựa chọn giữa việc rời quê lên thành phố mưu sinh hay tiếp tục bám trụ với mảnh đất quê hương, nhân vật trẻ tuổi đã quyết định ở lại. Cậu nhận ra rằng, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn vật chất, nhưng việc được sống cạnh những người thân thương, được bao bọc trong tình yêu quê hương xứ sở mới là hạnh phúc đích thực.

“Ngay khi đọc những dòng đầu tiên, em đã cảm thấy vô cùng gần gũi và thân thuộc. Tác phẩm mang đậm màu sắc miền Tây Nam Bộ với hệ thống phương ngữ đặc trưng không lẫn vào đâu được” - Đông Nghi nói.

Bên cạnh các câu hỏi trắc nghiệm về đặc trưng thể loại, đề đòi hỏi tính phân loại cao khi yêu cầu thí sinh phải phân tích sâu sắc giọng kể, giọng điệu, đặc trưng ngôn ngữ Nam Bộ, cũng như giải mã chủ đề tác phẩm thông qua diễn biến tâm trạng nhân vật.

Còn phần nghị luận xã hội lại mở ra một góc nhìn mang tính thời đại đó là “Nghịch lý của sự lựa chọn”.

Nghi cho hay, từ ngữ liệu thực tế về việc con người ngày nay đang bị bủa vây bởi quá nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống ngay từ những việc nhỏ nhất như chọn một nhãn hàng trong siêu thị, đề bài đặt ra bài toán cho thế hệ trẻ: Làm sao để đưa ra lựa chọn mà không phải nuối tiếc?

Theo Nghi, chìa khóa cốt lõi nằm ở việc mỗi người cần phải hiểu rõ chính mình, định vị được giá trị mà bản thân muốn hướng tới để từ đó chủ động giới hạn các lựa chọn.

Thí sinh tiếp tục làm bài toán không chuyên vào buổi chiều nay và các môn chuyên trong ngày mai.